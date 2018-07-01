周六晚明日之子开播，一位叫斯外戈的选手引起了小编的注意，斯外戈只是他的“艺名”，明日之子斯外戈是谁？斯外戈真名是不是刘志？

斯外戈真名是刘志吗斯外戈真名是刘志，也有粉丝叫他小志，至于斯外戈这个名字，就是英文swag的谐音，swag就是很酷的意思，说明斯外戈也觉得自己是个很酷的人。

提起斯外戈，玩过抖音的人一定对他不陌生，因为在刷推荐视频的时候总是能够看到斯外戈。说起来，斯外戈的长相并不是如今盛行的小奶狗模样，更偏向于丑帅一类。

斯外戈的视频也特别搞笑，重点是他没有偶像包袱，而且有着不俗的舞蹈功底，这一次参与《明日之子》第二季，可以说是很令人期待了。

昨晚明日之子开播，很多观众觉得没有第一季好看，认为选手实力都很差，当一位叫斯外戈的选手表演完后，弹幕几乎全是夸赞的声音，都说斯外戈丑帅丑帅的。

丑帅、业余舞蹈老师、雷震子小夫同款嘴是网友给他最多的标签。截至目前，斯外戈抖音粉丝531.5万，发布作品共获赞4414万次，是当之无愧“2018抖音十大网红之一”。

对于他的评价，粉丝称他是“好看的皮囊+有趣的灵魂”，面对“有趣的高晓松和无趣的吴彦祖你选哪个?”这种高难度问题时，更是直言“不好意思，我选斯外戈!”。

大多数斯外戈的粉丝，是喜欢他风趣的性格。比如他戴假发拍的那个“哎~可买菠萝?熟?熟啦!阿爹也看到啦~”抖音作品，虽然听不懂台词，但是他夸张的表情配上“死亡啾啾”，也是剧情感十足!还有他”看到镜头努力保持微笑“的作品，很少有人能拍出他那种真实又温暖的笑容。

斯外戈多大了

斯外戈是1998年出生的，今年20岁。

斯外戈抖音红人，拥有500多万的粉丝，真正的“抖音红人”。而近期斯外戈自爆即将参加《明日之子》第二季，那么下面就一起来了解下。

斯外戈1998年3月6号出生于湖北武汉，目前的职位是大学生兼舞蹈老师。抖音ID：64199763，微博名字：斯外戈。

斯外戈在抖音上有很多作品，什么舞蹈、反串、英文rap、对嘴是样样在行，而斯外戈之所以这么受欢迎的原因还有，放的下包袱，他不少抖音视频都非常的搞笑，不仅有才华还有搞笑的灵魂。

目前《明日之子》第二季已经开录，也会在6月30号正式播出，只是不知道斯外戈会选择哪一个赛道，美颜赛道?魔音赛道?还是盛世独秀赛道，不过不管哪一个赛道，想必都会带给我们不少的惊喜，还是相当期待的。

而本身就拥有超高人气的他，想必也不会轻易被淘汰，粉丝一人一票都能将他送回赛道