91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

明日之子斯外戈是谁？斯外戈真名是不是刘志

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 17:24:22| 编辑：嚯冰阔落

周六晚明日之子开播，一位叫斯外戈的选手引起了小编的注意，斯外戈只是他的“艺名”，明日之子斯外戈是谁？斯外戈真名是不是刘志？

斯外戈真名是刘志吗斯外戈真名是刘志，也有粉丝叫他小志，至于斯外戈这个名字，就是英文swag的谐音，swag就是很酷的意思，说明斯外戈也觉得自己是个很酷的人。

提起斯外戈，玩过抖音的人一定对他不陌生，因为在刷推荐视频的时候总是能够看到斯外戈。说起来，斯外戈的长相并不是如今盛行的小奶狗模样，更偏向于丑帅一类。

斯外戈的视频也特别搞笑，重点是他没有偶像包袱，而且有着不俗的舞蹈功底，这一次参与《明日之子》第二季，可以说是很令人期待了。

斯外戈真名是刘志吗 斯外戈多大了

昨晚明日之子开播，很多观众觉得没有第一季好看，认为选手实力都很差，当一位叫斯外戈的选手表演完后，弹幕几乎全是夸赞的声音，都说斯外戈丑帅丑帅的。

丑帅、业余舞蹈老师、雷震子小夫同款嘴是网友给他最多的标签。截至目前，斯外戈抖音粉丝531.5万，发布作品共获赞4414万次，是当之无愧“2018抖音十大网红之一”。

斯外戈真名是刘志吗 斯外戈多大了

对于他的评价，粉丝称他是“好看的皮囊+有趣的灵魂”，面对“有趣的高晓松和无趣的吴彦祖你选哪个?”这种高难度问题时，更是直言“不好意思，我选斯外戈!”。

大多数斯外戈的粉丝，是喜欢他风趣的性格。比如他戴假发拍的那个“哎~可买菠萝?熟?熟啦!阿爹也看到啦~”抖音作品，虽然听不懂台词，但是他夸张的表情配上“死亡啾啾”，也是剧情感十足!还有他”看到镜头努力保持微笑“的作品，很少有人能拍出他那种真实又温暖的笑容。

斯外戈多大了

斯外戈真名是刘志吗 斯外戈多大了

斯外戈是1998年出生的，今年20岁。

斯外戈抖音红人，拥有500多万的粉丝，真正的“抖音红人”。而近期斯外戈自爆即将参加《明日之子》第二季，那么下面就一起来了解下。

斯外戈1998年3月6号出生于湖北武汉，目前的职位是大学生兼舞蹈老师。抖音ID：64199763，微博名字：斯外戈。

斯外戈真名是刘志吗 斯外戈多大了

斯外戈在抖音上有很多作品，什么舞蹈、反串、英文rap、对嘴是样样在行，而斯外戈之所以这么受欢迎的原因还有，放的下包袱，他不少抖音视频都非常的搞笑，不仅有才华还有搞笑的灵魂。

目前《明日之子》第二季已经开录，也会在6月30号正式播出，只是不知道斯外戈会选择哪一个赛道，美颜赛道?魔音赛道?还是盛世独秀赛道，不过不管哪一个赛道，想必都会带给我们不少的惊喜，还是相当期待的。

而本身就拥有超高人气的他，想必也不会轻易被淘汰，粉丝一人一票都能将他送回赛道

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号