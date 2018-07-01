窦靖童周迅同性恋是怎么回事？窦靖童周迅同性恋是真的假的？说起窦靖童和周迅的关系还真的有些复杂，周迅是李亚鹏的前女友，而李亚鹏又是窦靖童的继父，最近网曝窦靖童周迅同性恋

窦靖童周迅同性恋是真的吗今日窦靖童周迅又同框了，俩人一同出现在机场有说有笑，此前窦靖童周迅一直被曝出同性恋传闻，底下有网友评论说窦靖童周迅真的在一起了，是情侣关系，这?周迅有老公，周迅的年纪都可以当窦靖童的妈妈了情侣关系是不是有点扯呢?

窦靖童和周迅被拍到一起现身机场，两人边走边聊，有说有笑。周迅大窦靖童整整23岁，两个人还能这么聊得来，实属罕见。

这已经不是周迅和窦靖童第一次同框了，之前她们就有过多次亲密互动，关系匪浅，甚至有网友怀疑她俩“在一起”了。

窦靖童在某音乐节献唱的时候，周迅就到现场捧场了，毫不避讳前男友李亚鹏也在现场。当天宋佳、李嫣也到场了。

今年二月份，周迅回老家过年，就带了窦靖童一起。还有网友偶遇周迅和窦靖童手牵手出现在某饭店。周迅和窦靖童还跟两位老年亲戚拍合照了。

窦靖童周迅天涯扒皮去年10月18日是周迅的生日，当天，周迅在某饭店庆生的，窦靖童惊喜现身。窦靖童可是专程到周迅老家陪迅哥过生日的，这一举动惊呆了不少吃瓜群众。这俩人是什么时候搭上友谊的小船?网友感慨，窦靖童的朋友圈真的是越来越诡异了。

从照片看来窦靖童和周迅不但相谈甚欢，两人还一同抽烟，看起来相处的非常轻松愉快。

可以看出迅哥当天心情很好，与亲朋好友说笑，有服务员过来要签名也一一满足，没有一点明星架子。俩人当天的互动也十分有爱。周迅时不时的给童童整理头发，还会上演摸头杀，十分宠溺。

晚饭过后，周迅、窦靖童等一行人出包间下楼准备离开，下楼的时候，周迅更是直接亲密的抱着窦靖童。随后，两人一同回家过夜。近日，有豆瓣网友爆料，说周迅已离婚，现在和窦靖童在一起…

不过大部分网友还是不信的，走在一起，长辈搂一搂小辈，说话亲昵一点，就可以算在一起么?头顶带着光环出生的人儿，什么新闻爆料也就是新闻而已，真真假假谁又知道…