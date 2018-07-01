91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 游戏攻略> 正文

逆水寒点卡如何免费获得？逆水寒免费点卡获取方法介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 17:21:57| 编辑：嚯冰阔落

逆水寒点卡如何免费获得？大家期待已久的网易巨制武侠逆水寒终于上线了。丰富的玩法，精美的4K级画面。吸引了不少玩家进入，下面就和小编一起去看看逆水寒免费点卡获取方法介绍吧。

逆水寒怎么免费获得点卡 ?

【铜币换点卡】

目前在“群龙之首”服务器中，铜币和点卡的物价比例大约是3万8千铜钱可以换一张15元的小点卡。一个50级的玩家，打一次“名捕·镇关东”，大约能拿到3.5万铜钱。点卡到手!回庄园种田去咯!

等会，种田好像也很赚钱，“群龙之首”服务器有一位玩家，潜心研究养鹅技巧，成为服务器里”鹅肉‘和“鹅蛋”的大型批发商，就靠着养鹅的绝活，他已经通过藏宝阁赚到了约5000人民币。简直是大宋鹅业巨头啊!

当然啦，养家糊口的套路很多，等明天请大家自行研究探索吧!已经很多玩家在622服务器挣了一百两百块钱了，虽然不多，但是点卡钱稳稳赚回。

铜钱可以用来购买其他玩家寄售的点卡，也能放在藏宝阁寄售换民币提现，还能转化成绑定元宝，购买外观。

【做任务赢点卡】

1、预捏脸

6月22日-6月29日期间下载游戏，预约任意一个629服务器即可进入预捏脸，首次点击保存捏脸数据后，将收到含礼包码的手机短信，可于29日开服后七天内，在游戏中的NPC处兑换20小时免费游戏时间。看看时间，现在下载游戏还来得及!

2、每日签到

游戏中每日签到即可获取随机奖励，签到满2天，即可获得4小时免费游戏时长。

3、限时活动

开服之后每天都有限时趣味活动，皮皮寒、老叶、赵二狗等大家熟悉的开发组成员都会现身游戏，大家可以去找他们唠唠嗑，也可以买点橘子西瓜之类的慰问一下，就能得到点卡福袋，打开可获得数量不等的游戏点卡。

4、奇遇及支线

游戏中还有完成送点卡的奇遇和支线任务!

每天上线都有点卡可以拿，那岂不是游戏初期甚至不需要什么投入，直接被开发组包养的节奏啊!这波血赚，丝毫不亏!

【不用点卡登录游戏】

当玩家账户里没有点卡后，如果不追加点卡充值，也仍然可以登录游戏。系统会按照服务器里的铜币价格比例，自动扣除你包里的铜钱，作为点卡。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号