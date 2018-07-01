逆水寒点卡如何免费获得？逆水寒免费点卡获取方法介绍

逆水寒点卡如何免费获得？大家期待已久的网易巨制武侠逆水寒终于上线了。丰富的玩法，精美的4K级画面。吸引了不少玩家进入，下面就和小编一起去看看逆水寒免费点卡获取方法介绍吧。

逆水寒怎么免费获得点卡 ?

【铜币换点卡】

目前在“群龙之首”服务器中，铜币和点卡的物价比例大约是3万8千铜钱可以换一张15元的小点卡。一个50级的玩家，打一次“名捕·镇关东”，大约能拿到3.5万铜钱。点卡到手!回庄园种田去咯!

等会，种田好像也很赚钱，“群龙之首”服务器有一位玩家，潜心研究养鹅技巧，成为服务器里”鹅肉‘和“鹅蛋”的大型批发商，就靠着养鹅的绝活，他已经通过藏宝阁赚到了约5000人民币。简直是大宋鹅业巨头啊!

当然啦，养家糊口的套路很多，等明天请大家自行研究探索吧!已经很多玩家在622服务器挣了一百两百块钱了，虽然不多，但是点卡钱稳稳赚回。

铜钱可以用来购买其他玩家寄售的点卡，也能放在藏宝阁寄售换民币提现，还能转化成绑定元宝，购买外观。

【做任务赢点卡】

1、预捏脸

6月22日-6月29日期间下载游戏，预约任意一个629服务器即可进入预捏脸，首次点击保存捏脸数据后，将收到含礼包码的手机短信，可于29日开服后七天内，在游戏中的NPC处兑换20小时免费游戏时间。看看时间，现在下载游戏还来得及!

2、每日签到

游戏中每日签到即可获取随机奖励，签到满2天，即可获得4小时免费游戏时长。

3、限时活动

开服之后每天都有限时趣味活动，皮皮寒、老叶、赵二狗等大家熟悉的开发组成员都会现身游戏，大家可以去找他们唠唠嗑，也可以买点橘子西瓜之类的慰问一下，就能得到点卡福袋，打开可获得数量不等的游戏点卡。

4、奇遇及支线

游戏中还有完成送点卡的奇遇和支线任务!

每天上线都有点卡可以拿，那岂不是游戏初期甚至不需要什么投入，直接被开发组包养的节奏啊!这波血赚，丝毫不亏!

【不用点卡登录游戏】

当玩家账户里没有点卡后，如果不追加点卡充值，也仍然可以登录游戏。系统会按照服务器里的铜币价格比例，自动扣除你包里的铜钱，作为点卡。