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逆水寒新手职业选哪一个好？逆水寒新手平民职业选择推荐

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 17:18:28| 编辑：嚯冰阔落

逆水寒新手职业选哪一个好？逆水寒发布了正式服以后，很多的小伙伴对于这款游戏也是非常的想要体验一下，一起来看看逆水寒新手平民职业选择推荐。

逆水寒新手怎么选择职业 逆水寒平民职业选择推荐

逆水寒新手怎么选择职业

逆水寒总共有八个职业，目前只公布了六大职业玩法，其中就有碎梦、血河、神相、铁衣、九灵、素问，还有龙吟跟玄机未公布详细情况。

逆水寒平民职业选择推荐

职业选址，碎梦伤害打本最高，但是输出环境最差，很考验操作和装备，萌新最好别玩。

素问很多人说素问简单，但是并不是，萌新最好也别玩素问，会玩的素问和不会玩的就是2个职业。因为素问带有很多控制技能，不会玩的素问可能只能奶，甚至奶都奶不住。会玩的素问可以奶还有大量的控制。而且逆水寒的素问选人特别难。玩素问的一定要慎重。

推荐新手玩的职业：神相，九灵。然后是血河，再次是铁衣，最后是素问和碎梦。远程输出环境比近战好很多。九灵单体输出高，群体输出比神相弱，神相有3个保命技能，九灵只有一个，神相PK比九灵强一些。血河综合能力强，比碎梦肉，群架体验很好。铁衣有2个模式，能输出能T。

好了，以上就是小编为大家介绍的逆水寒职业选择攻略，希望可以帮到大家。

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