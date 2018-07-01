NFC功能是什么 荣耀Play支持NFC功能吗

荣耀Play支持NFC功能吗?现如今，智能手机再也不是联系你我他的工具，更多小功能也在影响着人们的生活，那么荣耀Play支持NFC功能吗?

荣耀Play支持NFC功能吗

荣耀play手机支持NFC功能，除此之外，还支持蓝牙5.0/地磁感应/光感应/接近感应器/陀螺仪/计步功能等，这意味着，荣耀play机可以刷公交卡或者第三方NFC手机线下POS机刷卡支付。

现代社会，NFC被广泛用于“代替公交卡”、“充值公交卡”、“门禁”、“身份识别”等多个领域的应用。

未来，在各个方面都成熟后NFC技术涉及到人们生活的方方面面，将改变人们旅行、购物和沟通的方式，到那时可以说只需一部NFC手机就能够解决人们的衣、食、住、行。

什么是NFC

NFC英文全称：Near Field Communication，中文含义是指“近距离无线通讯技术”，是飞利浦公司和索尼公司共同开发的一种非接触式识别和互联技术，可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案，可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。