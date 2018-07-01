郭富城方媛买辣条是真的吗 郭富城方媛在哪里买辣条

近日有消息曝光郭富城方媛超市买辣条是怎么回事呢？郭富城方媛买辣条是真的吗？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

没想到明星也吃辣条，近日一则便利店监控视频截图曝光，视频中显示郭富城带方媛买辣条，他们购买的大多是零食，而且是深夜一点，莫非是在看世界杯?方媛穿着简单的牛仔裤和白色T恤，戴着眼镜，看起来似乎素颜出门。而郭富城则打扮随性，虽然年过五十但是看起来依旧很年轻。

通过画面可以看出，两人所购买的物品主要是零食，其中不乏辣条和鸡爪之类的小食品。而两人购买的时间根据画面显示是凌晨一点半左右，两个人如此晚还下来买零食，不免令网友猜测：“是不是两个人通宵看世界杯足球比赛直播了?”

而在今天中午，郭富城还出席了某品牌活动现场，熬夜还能工作真的是很敬业了。2015年，郭富城在微博公开了自己和方媛的恋情，因为两人年龄悬殊差异过大，因此一直不被大众所看好。但是两人在2017年结婚后迅速有了孩子，至今还一直恩爱如初。

郭富城方媛在哪里买辣条

郭富城方媛在便利店买辣条，小编万万想不到，辣条竟然受到天王的宠爱，真的有点不敢相信。

两人买的是一些零食，看起来应该是辣的腌制品，可能是辣豆干辣鸡爪之类的。这种包装看起来就是很平价的东西，真是没想到天王还吃这些啊!

两人等待买单的时候，方媛笑的一脸甜蜜，大概是和天王在聊着什么开心的事，方媛在郭富城身边就是像小鸟依人一般。

注意，这个时间段已经是凌晨一点多了，郭天王和天王嫂这么晚没睡，还出门买零食，看来是为了边吃东西边看世界杯啊!

网友开玩笑表示到：“郭富城在方媛旁边显得像1米9一样”，“我也爱吃辣条，这不巧了么这不是!”“同志们，方媛他们买的不是辣条，是我们南陵特别好吃特别有名气的鸭爪和翅中!”

郭富城方媛差几岁

郭富城方媛差22岁。

2017年4月18日，51岁“天王”郭富城迎娶29岁的网红女友方媛。

据悉在婚礼现场，方媛爸爸非常激动，对郭富城说：“我从小就听你的歌长大的，现在我把女儿交给你，希望你好好对待她。”

方媛爸爸的这句从小听女婿的歌长大的话一出，立即引起网友热议。纵观娱乐圈像郭富城方媛这种年龄相差几十岁的“父女恋”明星还有不少，但大多数都以离婚或分手收场。希望郭富城与方媛能够打破这个魔咒，白头到老。