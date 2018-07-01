吴宣仪牙龈是怎么了 吴宣仪牙龈坏了吗

相信很多观看创造101的小伙伴都知道吴宣仪。那么近日有消息称吴宣仪牙龈坏了是怎么回事。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

由创造101选出来的11个少女组成了火箭少女101，今日一条吴宣仪牙龈的话题上了微博热搜榜，吴宣仪牙龈是什么意思呢?吴宣仪牙龈什么梗?

吴宣仪牙龈是什么意思

来自乐华娱乐的吴宣仪和孟美岐凭借靓丽外表和唱跳功底圈粉无数。尤其是吴宣仪，凭借甜美长相一下子成为网友心中的小公主。虽然已经通过宇宙少女组合顺利出道，但是吴宣仪身上依旧满满少女气息，更被网友评为《创造101》中颜值最高的女神之一。

不过，随着吴宣仪的镜头越来越多，不少观众指出吴宣仪的五官虽然精致，但是也并非十分完美。吴宣仪笑起来牙龈外露，十分显眼。不过，吴宣仪本人对此并不在意，性情十分直爽，笑笑就笑，笑哭就哭，并不在意别人的说法。

吴宣仪牙龈什么梗

尤其是在她大笑的时候，牙龈更是看得一清二楚。貌似娱乐圈中也有不少明星笑起来会露出牙龈，比如吴亦凡。不过自从回国之后，吴亦凡大笑的几率并不高，不像吴宣仪表现得这么突出。

对于吴宣仪颜值中的这个短板，不少网友认为她应该注意一点，笑得不这么大力会更好看;但是也有一些网友认为这没什么，笑出牙龈反而更真实。

对于吴宣仪颜值中的这个短板，你怎么看?