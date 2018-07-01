91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

梅西C罗告别世界杯是真的吗 梅西C罗都被淘汰了吗

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 11:56:53| 编辑：透透的

相信很多观看世界杯的小伙伴也都知道，那么今日一条梅西C罗告别了世界杯，两人两支战队同时出局，令很多的球迷感到惋惜。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

梅西C罗告别世界杯是什么意思 梅西C罗告别世界杯什么梗

梅西C罗告白世界杯是什么意思

C罗梅西告别世界杯，也许很多人的世界杯也在今天结束，也许很多人的青春也和他们一同转身离开。梅西看着19岁的姆巴佩，满眼都是12年前自己的样子。我们看着场上的C罗和梅西，满眼都是那个偷偷打开电视看球赛的自己、那个在宿舍里和兄弟们一起欢呼的自己。绝代双骄，再见!C罗梅西，再见!

梅西C罗告白世界杯什么梗

梅西C罗告别世界杯，原来，这个世界上，梅西最好的朋友，是C罗。要来一起来，要走一起走。

梅西和C罗同一天告别了2018世界杯，一个31岁，一个33岁，两个输球也是巨星的人，绝代双骄不需要大力神杯证明自己。人世间，最大的遗憾莫过于，金风玉露不相逢，人间无数最平常。愿你们出走四年，归来仍是少年。

世界杯一夜成世界“悲”!葡萄牙1-2乌拉圭遭淘汰，C罗梅西同一天出局，俄罗斯世界杯1/8决赛第2场比赛，乌拉圭2-1力克葡萄牙，卡瓦尼梅开二度，佩佩一度扳平，C罗全场遭严防没有破门。继梅西出局后，C罗也跟大家说再见了，世界杯一夜成了世界“悲”!

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号