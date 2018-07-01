梅西C罗告别世界杯是真的吗 梅西C罗都被淘汰了吗

相信很多观看世界杯的小伙伴也都知道，那么今日一条梅西C罗告别了世界杯，两人两支战队同时出局，令很多的球迷感到惋惜。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

梅西C罗告白世界杯是什么意思

C罗梅西告别世界杯，也许很多人的世界杯也在今天结束，也许很多人的青春也和他们一同转身离开。梅西看着19岁的姆巴佩，满眼都是12年前自己的样子。我们看着场上的C罗和梅西，满眼都是那个偷偷打开电视看球赛的自己、那个在宿舍里和兄弟们一起欢呼的自己。绝代双骄，再见!C罗梅西，再见!

梅西C罗告白世界杯什么梗

梅西C罗告别世界杯，原来，这个世界上，梅西最好的朋友，是C罗。要来一起来，要走一起走。

梅西和C罗同一天告别了2018世界杯，一个31岁，一个33岁，两个输球也是巨星的人，绝代双骄不需要大力神杯证明自己。人世间，最大的遗憾莫过于，金风玉露不相逢，人间无数最平常。愿你们出走四年，归来仍是少年。

世界杯一夜成世界“悲”!葡萄牙1-2乌拉圭遭淘汰，C罗梅西同一天出局，俄罗斯世界杯1/8决赛第2场比赛，乌拉圭2-1力克葡萄牙，卡瓦尼梅开二度，佩佩一度扳平，C罗全场遭严防没有破门。继梅西出局后，C罗也跟大家说再见了，世界杯一夜成了世界“悲”!