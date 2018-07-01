陈羽凡说自己是正常人是怎么回事？陈羽凡说自己是正常人背后的真相是什么？

陈羽凡“你有委屈说明你是正常的人”

陈羽凡与团原海泉日前一起接受上《鲁豫有约》接受访问，他表示自己对爱情还是非常有信心的，“因为那是人最直接的东西”，而婚姻对他来说是一种生活方式，“爱情成全的生活，它一定是幸福快乐、美满，而充满光彩的”虽然并未正面回应对婚姻的看法，但他强调每个人都需要家庭，“无论这种家庭的组建方式是怎样的。”

后来，陈羽凡被问及是否已经从上一段失败的婚姻走出来，他想了3秒后表示：“我觉得我似乎也没让自己怎么掉进去，这种掉进去原因是，家门内和家门外是有区别的，我永远是家门内的那个我，而家门外的那个我，最大的责任是告诉所有人好好生活，好好地去爱。就像生活比戏剧更夸张，我们每个人每天都要面对，但经历过来了，从容就好了，从容是最重要的，没有什么是不可以改变的。”认为生活无论遇到美好或是痛苦，只要勇敢面对，一切都会是美好的。

主持人鲁豫随即接问一句：“你委屈吗?”陈羽凡顿时有点语塞，在支吾了2秒他才接着说道：“你有委屈说明你是正常的人，但我知道有很多爱我的人，在等待我一句回答，和很多希望我快乐的人，大家在看着我再一次微笑，就是这么简单。”

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