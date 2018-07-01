支付宝微信付款方式大改变是真的吗 到底进行了哪些改变

近日有消息称支付宝微信付款方式将进行大改变。那么到底是怎么回事呢？接下来就与91单机小编一起来看看吧！！

2018年6月30日起，央行要求第三方支付机构必须断开与银行直连，支付宝微信付款方式大变是怎么回事呢?小伙伴们纷纷都在问支付宝微信还能付款吗?

支付宝微信付款方式大变是怎么回事

此前，多数第三方支付机构采用的直接对接银行接口的模式也即“直联模式”，绕过了独立清算机构，存在一定风险漏洞，给反洗钱、金融监管等工作带来很大困难。网联平台的一个重要作用就是切断了“直联模式”，规范了网络支付业务的发展。

2017年8月央行发文要求，第三方支付机构必须断开与银行直连，接入合法清算组织(网联或银联)，时间大限是在今年6月底，即业内通称的“6·30断直连”。

断直连后，包括支付宝、微信等第三方支付机构的付款方式将发生变化。今后，你在淘宝上买一双300元的鞋，通过支付宝，用绑定的银行卡付款。流程变成了这样：

1、支付宝收到你付款请求，自动向网联发起协议支付;

2、网联将交易信息保存数据库，再将请求转发给银行;

3、银行在你的账户扣掉300元，告诉网联已扣款成功;

4、网联再告诉支付宝并传输，支付已成功，交易完成。

支付宝微信还能付款吗

断直连被认为是整肃第三方支付市场的核心。

过去，支付机构普遍绕开清算组织直接与银行接入，实现资金跨行清算。这么做的好处在于，费率可与银行谈判，从而节约清算通道费用。同时，资金流和信息量也都掌握在自己手中，比较“自由”，并由此衍生出许多“金融”服务。

断直连将改变支付清算流程，原有的直连通道作废。未来所有支付机构和一家清算机构实行“N对1”对接，费率定价没了谈判空间。而费率直接影响支付机构成本，进而影响其利润。

业内人士称，仅此一点，就动到了支付业现行生存的根本。但对监管部门来说，在支付机构与银行之间硬性增加一道清算环节，可以一举掌握支付机构资金流和信息流等，进而帮助整顿支付市场各种乱象。

还有专家表示，支付清算属于行业基础设施，具有一定的公共服务属性，支付本身很难发展成为暴利型业务。所以要通过发展增值业务来实现收入结构多元化，增厚利润空间。比如基于支付入口的流量变化、基于支付数据的大数据风控变现，以及通过提供行业性支付解决方案提高利润空间等。

今年2月，央行召开支付结算工作会议时，央行副行长范一飞强调，严厉打击支付乱象，规范市场秩序的同时，还要谋划做好更高层次的“放”和“服”工作，更好地发挥支付结算工作对推动经济高质量发展的基础性作用。5月14日，央行支付结算司司长谢众再度强调，持续做好正本清源工作，进一步加大市场监管力度，防范化解金融风险，对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软。

一位支付从业人员认为，对于合规的机构来说，严监管是好事。过去，业内一些不规范的机构投机取巧、靠“钻空子”还能活得很好，这对于行业的发展来说非常不利，是在“劣币驱逐良币”。现在，支付行业走向规范是共识，也是发展的大方向，不合规的机构将被淘汰，这将有利于支付行业长期健康发展。

未来，支付行业集中度进一步提升。中信非银行金融团队首席分析师邵子钦表示，随着利差模式的终结，单纯依赖利息收入的中小支付机构将最受冲击。根据易观口径数据显示，截至去年上半年，第三方网络支付两巨头占比合计35.2%，第三方移动支付占比合计93.1%。随着行业加速洗牌，这一比重将持续上升。