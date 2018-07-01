OPPO Find X中国发布会以及在6月29日下午2点在751 D·PARK北京时尚设计广场79罐举行了，那么OPPO Find X到底怎么样呢？下面请跟着91手游网小编来看看吧！

OPPO Find X什么时候上线？OPPO Find X多少钱？

在6月20日的时候，OPPO Find X就已经在法国巴黎正式发布，可能大部分人都已经在第一时间见过OPPO Find X的真容。当看到这部手机的时候，相信大家顿时就被这至美的外观和前卫的设计所折服。

OPPO Find X拥有波尔多红和冰珀蓝配色

OPPO Find X依旧拥有波尔多红和冰珀蓝配色，并且通过3D叠层流光点彩”工艺，让渐变色和机身背部的3D弧度完美结合。此外，整个机身大量的运用了曲线设计，背部不仅采用了3D曲面玻璃，两侧还运用了2.5D处理，使得手机的握持手感温润饱满。

OPPO Find X采用双轨潜望结构

正面应该是OPPO Find X最令人惊艳的地方。其采用了首创的双轨潜望结构，可以将前后置摄像头隐藏在机身内部，待使用的时候会自动升起。此外，OPPO还选择了精密性更好的线性马达，再通过减小滑轨的阻尼、柔化连接线等等手段来优化它的驱动能力，最终实现0.6秒即可快速升起。

OPPO Find X的屏幕采用COP柔性屏封装工艺

而正是因为采用了双轨潜望结构机构，也使得OPPO Find X彻底抛弃了逼死强迫症的“刘海”设计，也彻底解决了前置镜头和其他感光元件与屏幕的冲突，因此才让屏占比达到了93.8%。再配合COP柔性屏的封装工艺，使得其不仅手感上爆棚，还让OPPO Find X的颜值上升到了一个新高度。

OPPO Find X相机参数

在拍照方面，OPPO Find X后置采用1600万像素+2000万像素的AI智能双摄，得益于AI的加持，不仅可以拍出优秀的照片，还可以是实现不同的拍摄场景识别。

OPPO FaceKey 3D结构光

前置2500万像素摄像头，再配合创新性的OPPO FaceKey 3D结构光，可以实现构建脸部模型，让美颜效果更加细腻。此外，OPPO Find X前置人像光效效果，诸如化妆室光、美白光、特写光、动态光，让用户可以轻松拍出有趣又有艺术感的照片。

OPPO Find X搭载高通骁龙845AIE以及运行ColorOS 5.1操作系统

OPPO Find X作为一款年度旗舰产品，自然在硬件配置方面是最旗舰的级别。搭载高通骁龙845移动平台，8GB运行内存，运行基于Android 8.1深度定制的ColorOS 5.1操作系统。再配合AIE人工智能引擎，强化了产品的人工智能属性，可以让OPPO Find X更懂你。

SuperVOOC超级闪充

不知大家还是否记得在法国巴黎的OPPO Find X发布会中，OPPO与兰博基尼汽车进行合作，推出了搭载SuperVOOC超级闪充的兰博基尼版OPPO Find X。而今天，我们国内用户也有福利了，在中国发布会中，OPPO Find X的8GB+256GB版本也将搭载最大50W充电功率，充满只需35分钟的SuperVOOC超级闪充。

OPPO Find X兰博基尼版

在发布会最后，OPPO Find X兰博基尼版也一起亮相。作为一款与超级跑车联名的高端产品，其采用了全新的包装设计，机身也采用碳纤维纹理，并且兰博基尼汽车Logo做了悬浮立体效果。采用双1700mAh电芯，总共达到3400mAh电量，配置10V5A充电器，最大50W充电功率，充满电只需要35分钟。

三款OPPO Find X售价信息

售价方面应该是大家最关心的，OPPO Find X共有两个版本，8GB+128GB售价为4999元，8GB+256GB售价为5999元;兰博基尼版售价为9999元，将于7月13日正式在线上和线下各个平台开售;SuperVOOC超级闪充版以及兰博基尼版OPPO Find X将于8月份开售。