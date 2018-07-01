世界杯西班牙对俄罗斯谁比较厉害 西班牙对俄罗斯谁会赢

2018世界杯世界杯西班牙对俄罗斯也是很多粉丝非常关注的比赛，那么很多球迷都想自己的球队能赢，那么今天91单机小编就给大家来预测吧！！！

的比赛将会在今晚十点正式举行，本次世界杯西班牙对俄罗斯哪个厉害呢?来看看西班牙对俄罗斯比分预测分析。

世界杯西班牙对俄罗斯哪个厉害

小组赛中，西班牙以4分出现，在最近的几场比赛中，西班牙大胜几率非常的大。

乌拉圭3-0俄罗斯，作为东道主的俄罗斯惨败。

本届世界杯西班牙整体表现一般，但阵中前锋科斯塔发挥出色，头两战若不是他的神勇发挥将直接影响4个积分。

小组赛末轮西班牙占据全场优势但直到补时才扳平比分，艰难拿到一分，最终小组赛1胜2平积5分以小组第一成功出线，八分之一淘汰赛对手将是东道主俄罗斯。

总的来说，西班牙vs俄罗斯，西班牙获胜的几率更大。

西班牙上一场比赛首发：1-德赫亚;2-卡瓦哈尔，3-皮克，15-拉莫斯，18-阿尔巴;5-布斯克茨，10-蒂亚戈;21-席尔瓦，6-伊涅斯塔，22-伊斯科;19-迭戈-科斯塔

俄罗斯上一场比赛首发：1-阿金费耶夫、3-库捷波夫、13-库德里亚绍夫、4-伊格纳舍维奇、13-库德里亚绍夫、8-加辛斯基、11-佐布宁、19-萨梅多夫、16-安东-米兰丘克、6-切里舍夫、22-久巴

这次西班牙即将内尔马上场，肯定是一场非常有看点的pk。

西班牙对俄罗斯比分预测分析

比分预测：西班牙vs俄罗斯，西班牙胜出可能性更大，可能也打成平局，可能比分是西班牙2:0俄罗斯

西班牙

世界杯参赛次数：14次

世界杯最好成绩：1950年第四名、2010年冠军

参赛时间：1934年、1950年、1954年、1958年、1962年、1966年、1970年、1974年、1978年、1982年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年、2014年

FIFA排名：6

西班牙是欧洲传统强队，曾经在1964年、2008年、2012年三度夺得欧锦赛冠军。在世界杯上，西班牙队曾于1950年杀入四强，在2010年获得冠军，不过其控球为主的稳妥打法和一些场次的判罚引发了一些争议。另外西班牙队获得过1992年巴塞罗那奥运会足球赛冠军。

俄罗斯作为2018年世界杯的东道主，曾11次参加世界杯，最好成绩是1966年取得的第四名，球队是本届世界杯世界排名最低的球队。

俄罗斯：11次

FIFA排名：70

俄罗世界杯最好成绩：1966年第四名

参赛时间：1958年、1962年、1966年、1970年、1982年、1986年、1990年、1994年、2002年、2014年、2018年

世界杯参赛次数：14次

FIFA排名：10

世界杯最好成绩：1950年第四名、2010年冠军

参赛时间：1934年、1950年、1954年、1958年、1962年、1966年、1970年、1974年、1978年、1982年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年、2014年、2018年