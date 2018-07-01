91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

世界杯西班牙对俄罗斯谁比较厉害 西班牙对俄罗斯谁会赢

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 11:45:14| 编辑：透透的

2018世界杯世界杯西班牙对俄罗斯也是很多粉丝非常关注的比赛，那么很多球迷都想自己的球队能赢，那么今天91单机小编就给大家来预测吧！！！

的比赛将会在今晚十点正式举行，本次世界杯西班牙对俄罗斯哪个厉害呢?来看看西班牙对俄罗斯比分预测分析。

世界杯西班牙对俄罗斯哪个厉害 西班牙对俄罗斯比分预测分析

世界杯西班牙对俄罗斯哪个厉害

小组赛中，西班牙以4分出现，在最近的几场比赛中，西班牙大胜几率非常的大。

乌拉圭3-0俄罗斯，作为东道主的俄罗斯惨败。

本届世界杯西班牙整体表现一般，但阵中前锋科斯塔发挥出色，头两战若不是他的神勇发挥将直接影响4个积分。

小组赛末轮西班牙占据全场优势但直到补时才扳平比分，艰难拿到一分，最终小组赛1胜2平积5分以小组第一成功出线，八分之一淘汰赛对手将是东道主俄罗斯。

总的来说，西班牙vs俄罗斯，西班牙获胜的几率更大。

西班牙上一场比赛首发：1-德赫亚;2-卡瓦哈尔，3-皮克，15-拉莫斯，18-阿尔巴;5-布斯克茨，10-蒂亚戈;21-席尔瓦，6-伊涅斯塔，22-伊斯科;19-迭戈-科斯塔

俄罗斯上一场比赛首发：1-阿金费耶夫、3-库捷波夫、13-库德里亚绍夫、4-伊格纳舍维奇、13-库德里亚绍夫、8-加辛斯基、11-佐布宁、19-萨梅多夫、16-安东-米兰丘克、6-切里舍夫、22-久巴

这次西班牙即将内尔马上场，肯定是一场非常有看点的pk。

世界杯西班牙对俄罗斯哪个厉害 西班牙对俄罗斯比分预测分析

西班牙对俄罗斯比分预测分析

比分预测：西班牙vs俄罗斯，西班牙胜出可能性更大，可能也打成平局，可能比分是西班牙2:0俄罗斯

西班牙

世界杯参赛次数：14次

世界杯最好成绩：1950年第四名、2010年冠军

参赛时间：1934年、1950年、1954年、1958年、1962年、1966年、1970年、1974年、1978年、1982年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年、2014年

FIFA排名：6

西班牙是欧洲传统强队，曾经在1964年、2008年、2012年三度夺得欧锦赛冠军。在世界杯上，西班牙队曾于1950年杀入四强，在2010年获得冠军，不过其控球为主的稳妥打法和一些场次的判罚引发了一些争议。另外西班牙队获得过1992年巴塞罗那奥运会足球赛冠军。

俄罗斯作为2018年世界杯的东道主，曾11次参加世界杯，最好成绩是1966年取得的第四名，球队是本届世界杯世界排名最低的球队。

俄罗斯：11次

FIFA排名：70

俄罗世界杯最好成绩：1966年第四名

参赛时间：1958年、1962年、1966年、1970年、1982年、1986年、1990年、1994年、2002年、2014年、2018年

世界杯参赛次数：14次

FIFA排名：10

世界杯最好成绩：1950年第四名、2010年冠军

参赛时间：1934年、1950年、1954年、1958年、1962年、1966年、1970年、1974年、1978年、1982年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年、2014年、2018年

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号