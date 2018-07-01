世界杯克罗地亚对丹麦谁比较厉害 罗地亚对丹麦比分预测

2018世界杯也是进行到了快要结尾的阶段了，马上那就是克罗地亚VS丹麦1/8决赛。那么很多球迷都不知道两队谁会赢。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

相信大家对这场比赛也是相当的期待，世界杯克罗地亚对丹麦哪个厉害呢?来看看克罗地亚对丹麦比分预测。

克罗地亚对丹麦比分预测

.预计比分：克罗地亚2：1丹麦(加时)

“格子军”在小组赛里，取得了骄人的三战全胜，在已经结束小组赛的球队里只有乌拉圭队有同样的表现。他们足够的理由，期待成为本届杯赛中最大的黑马。不过丹麦队并不好对付，他们在小组赛阶段的防守表现非常优秀，仅仅在与澳大利亚的比赛中丢掉了一个点球，而且球队的核心埃里克森状态不错，到时候很有可能给克罗地亚制造麻烦。

值得一提的是，这也是克罗地亚队自从1998年以来，第一次在世界杯小组赛出线，此前的2002、2006和2014三届，他们都在小组赛阶段就遗憾地打道回府了。而在此之前，他们仅有两次在欧洲杯中小组突围，不过都倒在了淘汰赛首轮。

克罗地亚队中前场实力非常强大，莫德里奇和巴代利两名技术型后腰，再加上经验老道的拉基蒂奇和跑动积极的布罗佐维奇，格子军团的中场实力可以比肩世界上任何一支豪门球队。莫德里奇是球队的头号球星，皇马10号脚下技术出色，能够通过不断的跑动梳理中后场，而且在防守端也有不错的水准。

前锋位置上克罗地亚有卡利尼奇和克拉马里奇，而曼祖基奇的存在则为球队带来了绝佳的战术价值，尤文图斯前锋扎实的基本功、出色的跑动和抢点能力将让队伍受益匪浅，再加上佩里西奇在右路的冲击力和创造力，可以说克罗地亚队有能力制造大量的进球威胁。

相比之下，克罗地亚的防守端是其薄弱点，洛夫伦和维达的中卫组合并不算稳健，尤其是定位球防守是一大难题，而转身速度慢的弱点也经常让对手打穿他们的防线。因此克罗地亚想要取得好成绩就需要在防守端多下功夫。 尽管克罗地亚在防守上存在一些疑问，而且球队阵容深度也不够，但是他们应该可以与任何球队抗衡。

在2018俄罗斯世界杯上，丹麦1胜2平积5分以C小组第二的身份出线。

克罗地亚对丹麦哪个厉害

对战分析

克罗地亚队与丹麦队的比赛，是双方在国际大赛层面上的第二次相遇。在22年前的1996年欧洲杯上，苏克、博班等人领衔的克罗地亚队，在自己的首次大赛之旅中，3比0大胜劳德鲁普兄弟和舒梅切尔的卫冕冠军丹麦队。

如今，博班在国家队的接班人摩德里奇已经33岁了，而站在丹麦队大门前的，恰恰就是传奇门将的儿子小舒梅切尔，埃里克森则成为了丹麦队新的核心球员。