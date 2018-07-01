逆水寒游戏是计费的吗 逆水寒游戏是怎么计算网费的

相信很多小伙伴也都知道逆水寒是计费网游，那就很多小伙伴会问逆水寒一小时多少钱呢？具体是怎么算的。接下来就与91单机小编一起来看看吧！！！

在游戏商城不卖属性道具!那么这些点卡都是什么价格呢?逆水寒游戏一小时多少钱呢?来看看逆水寒游戏点卡价格详细介绍。

逆水寒游戏一小时多少钱

我们可以看到，点卡可以使用元宝购买，分为新秀卡、进阶卡、成名卡和宿儒卡。截图中只截出了宿儒卡的属性，宿儒卡售价为58800元宝，也就是588r，包含6000点游玩时间(约折合1000小时)，也就是说大概比例是1元宝=0.1点游玩时间=10分钟这个样子，简单来讲就是点卡价格约为0.6r一小时，和梦幻的点卡价格是持平的。目前没有看到月卡，不知道后续是否会出，大家对这个点卡价格满意吗?

逆水寒游戏点卡价格详细介绍

附上各游玩卡的价格推测

新秀卡：980元宝=100点游玩时间≈16.6小时(9.8元宝/点)

进阶卡：4900元宝=500点游玩时间≈83.3小时(9.8元宝/点)

成名卡：19600元宝=2000点游玩时间≈333.3小时(9.8元宝/点)

宿儒卡：58800元宝=6000点游玩时间≈1000小时(9.8元宝/点)

经过整理我们可以得出，游玩点的价格是固定的，为9.8元宝每点，建议大家在体验游戏时理性购买点卡，可以从新秀卡开始购买。

以上就是小编为大家整理的关于逆水寒OL最新点卡价格消息揭秘的全部内容，希望能对大家有所帮助，祝大家游戏愉快



