百度官方推出细雨算法是怎么回事？细雨算法具体是怎么算？

大家都知道现在网站是越来越不好做了，各种各样的小网站越来越多，最近百度又推出细雨算法，这到底是怎么回事呢？下面请跟着91手游网小编来看看吧！

其实细雨算法和清风算法有许多类似的地方，与其说是新的算法，还不如说是清风算法的升级版，应该算清风细雨吧。

据百度官方在6月28日给出的最新消息，七月中旬将上线百度最新算法《细雨算法》，这次上线的算法主要打击标题作弊，包含title关键词堆砌、恶劣穿插联系方式、冒充官网等情况。就是站点存在大量低质量内容过多的低质收益行为，如变向收益展现，但是仅限于影响用户体验的行为。

这次的算法对于正常的企业站点来说是没有影响的，除B2B站点外，受影响的一般都是一些靠关键词堆积起来的站点，也就是会在标题中写一些第三方站点或者第三方平台的官网，来诱导用户进行点击访问等这些严重影响用户体验的站点。而在我看来这次细雨算法可以理解成为清风算法的升级版，我们一起回顾一下清风算法的打击对象，标题作弊、内容虚假、标题关键词堆砌，然后我们在对比一下，你会发现其实还是有很大的共同点的。

细雨算法主要打击以下问题：

1、页面标题作弊，包含冒充官网，title堆砌关键词等情况;

示例：

2、 商家为了在页面中频繁保留联系方式而做出的各种低质受益行为，如受益方式变形、穿插受益等;

示例：

在细雨算法上线前我们应该做做到以下两点：

一、要避免站点命中新算法

既然官方已经给出了明确的方案，那我们就要仔细的看清楚，这次的规则是什么，我们要让标题更加简洁、精准，从用户体验角度出发，内容做到可读性，做优质的文章，让用户得到自己想要看的内容。

二、网站修改注意情况

1、获取可能命中算法的页面，进行标题修改;官方给出的是标题关键词堆砌，那么我们需要注意的是，关键词是用“,”隔开的，而我们在写标题常用的是“_”或“丨”，另外还有就是标题关键词出现的频率，个人建议是2个。

2、给网站补充大量的优质内容，提交熊掌，让更多的页面参与排名;

3、最好可以做到让蜘蛛抓取的频次提高且有规律可循，这就需要下点功夫了，百度站长工具后台提供的自动提交、主动推送工具、sitemap等的利用。

总结：这次百度算是非常人性化的了，在细雨算法上线前，百度会通过搜索资源平台给存在问题的站点发送站内信、邮件，所以如果收到通知的站点就尽快的整改，避免损失。