中了阮经天的毒是怎么回事？中了阮经天的毒的真相是什么？

最近随着扶摇的热播，阮经天可谓是炙手可热，许多网友纷纷拜倒在阮经天的牛仔裤下，不仅如此网上还流传着中了阮经天的毒，那么这到底是怎么回事呢？下面请跟着91手游网小编来看看吧！

很多人对阮经天的第一印象可能是或温柔，或霸道的偶像剧男主，《绿光森林》中的艺术家欧文，和陈乔恩搭档《命中注定我爱你》中的纪存希。可惜这么多年，陈乔恩早就大火了，阮经天依旧名气平平。近几年，阮经天偶像剧中的人设已经不再吃香了，直到《扶摇》这部剧才让阮经天重回观众的视线之内。

阮经天曾在拍摄《绿光森林》时，同当时只有16岁的女主角刘品言谈恋爱。刘品言情窦初开，对阮经天死心塌地。不过，二人最终还是以分手结束。阮经天还在酒后与朋友炫耀夺了刘品言初夜，刘品言在被记者问起此事时崩溃大哭。

后来阮经天与许玮甯在一起，她在《恶作剧之吻》中饰演裴子瑜。二人在一起八年有余，从外形上看，的确是郎才女貌，天作之合。但是最终因为阮经天与各种女星之间的绯闻不断而分手，阮经天情史十分混乱，“渣男”的称号因此背了好多年。不得不感慨，阮经天的毒，一般人是承受不住的。

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