哥伦比亚对英格兰谁的胜算大？哥伦比亚对英格兰阵容分析

2018世界杯哥伦比亚对英格兰的比赛受很多球迷的关注，当然球迷们最关心的还是谁输谁赢了？那么下面请跟着91手游网小编来看看哥伦比亚对英格兰阵容分析吧！

贾努扎伊的一脚抽射将比利时踢进了死亡上半区，不出意外欧洲红魔将在四分之一决赛与桑巴军团展开生死大战。而英格兰队则以小组第二名的身份进入了下半区，首场淘汰赛将面对哥伦比亚的挑战。

俄罗斯世界杯，所谓的弱队在打所谓的强队时都喜欢扎上篱笆，然后前场派出几个快马。放掉控球权的同时在反击中前场n叉戟拼命跑，进一个海阔天空，被进一个身心俱崩。但英格兰与哥伦比亚都不属于弱队，双方阵中也都拥有能一锤定音的球星，所以这肯定不会是一场扎篱笆的反击战。一场对攻战很有可能在双方之间展开。

首场小组赛，当英格兰狂攻不进时，人们似乎又看到了另一个“伪强队”。但哈利凯恩带领着另外10位快乐足球代表奋力拼搏，帮助英格兰2：1击败了突尼斯赢得了小组赛的开门红。虽然斯特林、林加德等人在第一场比赛中一度疯狂吐饼，但总体来说本届世界杯的英格兰相比往年踢得更有强队的风范。有组织、有纪律，有战术素养的一支“认真踢”的英格兰队，值得被世人所重新关注。

随后面对巴拿马，半场五球，凯恩“捡到”的帽子戏法并且登上了射手榜第一的宝座，后卫斯通斯梅开二度，全场6：1。要知道，这支中北美洲劲旅在首轮使比利时吃尽了苦头，半场狂攻没有收获任何进球。这场比赛一样的身体对抗强度，一样的凶狠拼抢，一样的充满血性的防守方式。最后一站面对比利时，快乐足球再一次在英格兰阵中弥漫开来，单刀就是不进，后卫眼神防守，“兴高采烈”的进入了上半区。今年索斯盖特旗下的这支英格兰为什么能在前两轮狂进8球并且没有阴沟翻船呢?小编带大家来分析分析今年英格兰是怎么能踢好世界杯的。

【场外舆论】

众所周知，英格兰一直荣誉拥“冠军有力争夺者”这一称号，然而结果却总是不尽人意。在2014年巴西世界杯中更是以1平2负的成绩小组垫底遗憾出局后，英格兰又在2016年欧洲杯的赛场上被冰岛大狙阻挡在了八强门外。这使得场外舆论并没有轰炸这支欠缺经验的英格兰，大家都默默地接受了英格兰“预选赛之王”这一称号，也都准备好在三喵输球后大肆嘲讽一番。

曾几何时，英格兰大赛上总会出现一两个世界级球星，不管是曾经的贝克汉姆、还是中场大将杰拉德，以及刚刚前往美职联的鲁小胖，都为英格兰在杯赛开始前带来了足够的流量。人们总是谈论着英格兰=冠军的可能性，这导致三狮总是被重重的包袱压成了三喵。“阵容有缺陷”，“后防缺少经验”，“球队星味不浓”，这些负面的舆论反而让英格兰的球员专注于足球本身，脱下了存在了许久的“冠军包袱”。

在面对哥伦比亚的赛前，外界又一次普遍看好了三狮军团。这对这支年轻的球队来说不是件什么好事情。英格兰名宿保罗-梅森更是认为“哥伦比亚不足为惧，这支英格兰应该能踢进前四”。骄兵必败，这帮乘过山车都差点吓得屁滚尿流的“熊孩子们”应该沉静下来，抛开外界的一切干扰，专注于比赛之中。英格兰有一个懂球懂人的主教练，也有非常珍惜这次机会为国出战的球员们。

【23人大名单】

英格兰本届世界杯的23人大名单全部由英超球员组成，英超贵为世界第一吸金联赛其强度以及戏剧性一直令人称赞，但到了世界杯赛场上真刀真枪的比拼这些本土球星们的真实能力一直受人质疑。今年索斯盖特的选人偏向青春活力型，虽然看上去星光黯淡，也只有哈里凯恩这么一位世界级球星，但整体阵容的冲劲十足。英格兰今年三位门将平均年龄25岁，没有选状态下滑严重的乔哈特，除去皮克福德以及巴特兰这两位整体能力较强的门将之外还带上了伯恩利的波普。今年英超红酒军团能够排在big 6之后波普功不可没。39球的总丢球数甚至逼近了利物浦和切尔西，这足以证明索斯盖特在选人时是比较看重近期状态与成绩的。在谈到上届世界杯主力门将乔-哈特的落选时，索帅表示本次世界杯的所有选人都是按照近期表现征召的。

在搭配英格兰一直被人诟病的中前场配置时，少帅遵从了“老少搭配，干活不累”的原则。今年英格兰看来不太想再一次成为英-传中远射-格兰队，23人大名单中的中场球员有不少都兼并速度与技术。这支英格兰队平均年龄不超过27岁，是第三年轻的世界杯参赛队。这些年轻气盛的小伙子们竭尽全力拼搏着，摆脱着“三喵”的称号。对于许多球员来说，这是他们的第一届世界杯。他们希望能够提出漂亮的足球，代表英格兰，释放出狮子般的怒吼。

【队长】

“我相信凯恩有朝一日能成为世界最佳，如果这也是他的目标的话，那么世界杯就是他展现自我的最好舞台。”24岁的英超银靴---哈里凯恩成为了这支英格兰队的队长。世界杯开赛前两个月，索斯盖特就找到了凯恩并宣告全世界他将带领三狮军团在俄罗斯前进。凯恩是一位非常敬业且勤劳的球员，本届世界杯英格兰前中后三条线上的许多主力队员都与热刺有着或多或少的联系，凯恩能否与他的队友们踢出化学反应?至少从前两场来看，凯恩延续了他善于抢点以及把握机会的能力。五粒进球，两粒点球稳稳命中，他担负起了队长应有的责任。

“我非常愿意成为三狮军团的新队长，很显然现在的我还不清楚队长袖标的所有意义以及它的重量，但是我知道一名好队长要做的事情有很多。不管是在场上还是场下，你都必须承担起相应的责任，并成为孩子们的好榜样。” 这是世界杯赛前凯恩对世界说出的话，他成为了一个榜样，是一个合格的队长。面对哥伦比亚的比赛，凯恩一定会首发出场并且利用自己的身高与脚下技术去为英格兰带来胜利。

【后卫】

在三场小组赛中，三狮军团都祭出了3-1-4-2的阵型。这一阵型的优点在于两个边路可以更多的快速支持到中前场的进攻，但对于三狮这些身强力壮型中后卫们来说还是很有挑战的。主力三中卫凯尔-沃克，斯通斯，马奎尔，一个比一个高，一个比一个重。既然吨位不太一样，分工就显得格外重要了。在英格兰的这套阵容中，马奎尔与斯通斯主要负责防空，这也是英格兰后卫们的当家本领---前锋想要依靠身体攻破英格兰的城门几乎不可能。而沃克在热刺踢的是右边卫，这次也被索斯盖特稍稍改造成了有中卫，虽然178的身高让他显得有些矮小，但其出色的补防以及转身速度能够为队友做好身后的防护。

英格兰没有放弃他们传统的高举高打战术，在面对身体素质较弱的突尼斯与巴拿马时，英格兰在定位球上下足了功夫。毕竟，有一个将近200斤，身高194的后卫在里面。马奎尔就如同一个强壮的高空堡垒，担任了争夺英格兰各种位置任意球第一落点的重任。他与斯通斯的双中卫组合在进攻中给对方带来了足够的压力，通过直接攻门或给队友做球的方式威胁到敌方大门。在对阵突尼斯时凯恩的两个进球一定程度上要归功于马奎尔与斯通斯的双鬼拍门。

但在与比利时的比赛中，英格兰后卫们在身体对抗上并没有占到什么便宜，比利时的费莱尼、维尔马伦等人把英格兰的禁区闹得风生水起。这把英格兰从梦境打回了现实，哥伦比亚的定位球进攻同样很有威胁，米纳、法尔考都是禁区内抢点的能手。英格兰本届世界杯非常依赖两个边翼位，索斯盖特在首发时派出了一老一少，来自曼联的阿什利杨以及热刺大将特里皮尔。阿什利杨十分珍惜他参加的第一届世界杯的机会，他在近几年改打边后卫之后焕发了职业生涯第二春。他与亨德森对于马奎尔的中场拦截与保护做的非常好，虽然这一定程度上牺牲了一部分杨教授的传中技能但这也使得英格兰的中后场更加均衡及稳定。而特里皮尔可谓是索斯盖特手下所发现的一个神兵，两场首发的特里皮尔在比赛中充分利用了斯特林、林加德等人跑位带出来的空挡。这两个边翼位的真实贡献值绝不仅限于那不太显眼的一个助攻。

同时阿什利杨与特里皮尔获得了英格兰前场任意球的主罚权。他们严格遵守着主教练的战术布置，将落点能够稳稳的罚在马奎尔以及斯通斯所控制的区域，这也是索斯盖特善于用人的一个体现。

总的来说，今年英格兰的后卫们给我们带来了久违的稳定性。英格兰之所以能够在前场踢出高效的进攻与后卫们付出在拦截以及解围不无关联。接下来对阵哥伦比亚的比赛外界会给他们更多的压力，希望这些年轻人们把压力化作成动力

【中场】

严格意义上来说，英格兰其实只有三个中场队员。索斯盖特在中场上使用了一个倒三角的阵型。红军队长亨德森作为拖后后腰，林加德以及阿里担任前腰。亨德森对于这支英格兰队尤为重要，他在场上时常游荡在斯通斯与马奎尔之间的空挡。毕竟，亨德森身后的两位兄弟处理身后球会显得十分笨拙，所以他需要提前做出拦截避免俩大高个转身回追。与此同时，他还担任着进攻发起点的重任，英格兰的前场需要快速地推进所以亨德森需要在第一时间将球分给边路或是前面这两位盘带出色的队友们。从前两场比赛来看，红军队长交出了一份接近满分的答卷。

由于阿里在首场比赛的受伤，奇克顶替了阿里的位置首发出战了第二场比赛。不管是阿里还是奇克，他们在中场更多是疏导以及牵制，为林加德创造出足够的空间。林加德上赛季在曼联交出了8球5助攻的数据表现可圈可点，但在国家队他在前腰的位置上被解放了。在对阵突尼斯以及巴拿马的比赛中可以多次看到林加德深入敌方腹地，特别是英格兰的右边路是林加德特别喜欢前插的区域。两个边路与两位前腰形成了良好的互补的关系。他们互相为对方创造着空间并且在节奏与进攻速度上往往能形成共鸣。英格兰中场的推进是小编看到现在为数不多做到能够通过快速传递撕破对手防线的球队。但林加德需要改进的地方与过一会登场介绍的斯特林一样，把握住进攻的机会。打了一次门柱，进了一个世界波，但以他的进攻欲望以及个人能力显然能为锋线上的凯恩同志分担更多。

英格兰的中场表现也不能说是完美的，至少在防守端他们在两场比赛中都犯下了相同的错误---弧顶处的压迫。不管是在面对突尼斯还是面对比利时的时候，英格兰在防守对方的反击时三名中场与后卫之间都没有产生和谐的化学反应，要么是无人上抢所有人站住禁区的位置，要么是边路被攻破后无人镇守弧顶处的空挡。弧顶区域是内切弧线攻门的绝佳区域，由于只有一名单后腰，因此锋线人员的回防以及两名前腰的补位就显得格外重要了。贾努扎伊射门之前，比利时在他们的右边路大禁区角附近已经形成了人数上的优势，而且英格兰的中路又无人上压，最终导致了失球。哥伦比亚在中场控制上与比利时不相上下，他们还拥有一个内切远射能力极强的J罗，如何防守住对方的核心中场并且切断他与法尔考之间的进攻串联是英格兰所面临的问题。

值得一提的是，热刺边锋丹尼罗斯在对阵比利时的比赛中打满全场，索帅有很大可能在面对哥伦比亚时启用这名能攻能守的球员为球队中路的防守做出一些改变。同时，凯恩与特里皮尔以及丹尼罗斯都是俱乐部的队友，这三人之间默契的化学反应将为英格兰的锋线带来保障。

【前场】

都说凯恩是“捡来”的帽子戏法，都说斯特林的射术还不如梅开二度的后卫队友斯通斯，那么来说点别的。斯特林毕竟为曼城在上赛季打进了18球贡献11助攻，除了迟迟没穿上的射门靴之外，他的位置感以及为队友做球的能力也是数一数二的。英格兰对阵巴拿马林加德打进的那个世界波就来自于斯特林在中场的一接一分，他成功吸引住了三名防守队员，弧顶处的大空挡为林加德的接球射门做好了完美的嫁衣。

再来说说凯恩与斯特林在英格兰队定位球中的位置。由于定位球的战术多半是为斯通斯以及马奎尔设置的，那么凯恩与斯特林的位置就显得尤为重要了。这俩人，一个排英超射手榜第二，一个第五，放谁都有可能造成致命的后果。所以他俩在定位球进攻中都会尽量站在同一边并且尽可能的向外拉开空间，漏出点球点附近的空挡为后卫们的头球冲顶做铺垫。

这些定位球战术很有可能在面对哥伦比亚时失效，对方也不惧身体对抗而且哥伦比亚的中后场体能以及进攻意识也很强，后卫米纳更是连续两场破门为球队晋级立下汗马功劳。所以，凯恩有可能在淘汰赛时更多回撤做球，作为一个进攻的发起点来与两个边路进行配合。与此同时，索帅也有可能主攻中路多打地面渗透，但这并不符合这支英格兰队的踢球习惯。

【值得关注的替补】

锋线上的瓦尔迪以及拉什福德，热刺两将丹尼-罗斯以及戴尔，再加上后防线上的老将卡希尔和菲尔-琼斯都是能为比赛带来一些改变的球员。英格兰前两场所面对的局面还是比较顺风的，但第三场面对比利时的时候，拉什福德浪费了两次绝佳良机，大赛经验欠缺的他虽然进攻欲望很强烈，但在最后一击的完成度上还是不及队长凯恩。索斯盖特或许会考虑变阵，在世界杯前的友谊赛中，索帅尝试过3-3-2-2的阵型，戴尔这位兼具身体与拦截的防守型后腰有可能会成为改变比赛走势的那枚棋子。

(丢失了这种单刀，拉什福德在英格兰的前景应该不会太好了。。)

索斯盖特在对阵比利时做出了大面积轮换，瓦尔迪与拉什福德的锋线组合显然没有斯特林与凯恩德效果好，但这两人的速度优势是能够为英格兰后面的淘汰赛做出些贡献的。同时后防大将卡希尔以及琼斯也都获得了出场机会，表现得中规中矩。

面对哥伦比亚高大的双中卫组合，斯特林应该会被重用，但如果英格兰处于落后的局面，瓦尔迪与拉什福德也有可能同时登场。届时，斯特林与拉什福德打两个边锋，4-2-4的纯进攻阵型也不是不可能。

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