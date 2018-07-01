梅西头顶草坪跪地的原因是什么？梅西头顶草坪跪地真相揭秘

很多小伙伴都看到梅西头顶草坪跪地的图片了，那么这到底是为什么呢？下面请跟着91手游网小编来看看梅西头顶草坪跪地真相揭秘吧！

梅西头顶草坪跪地真相揭秘

梅西最凄凉的一幕出现在比赛的第84分钟，此时，阿根廷前场抢断成功，皮球来到梅西脚下，面对法国队的防线，梅西带球向右走，穿过人从，突入禁区，但最后的射门，却正好赶上了梅西的右脚，狂奔了一路的梅西也没了力气，阿根廷10号的射门绵软无力，被洛里轻松得到。梅西错失机会，非常落寞射门之后，倒地的梅西跪地不起，用头顶着草皮，大口喘着气，非常凄凉。没有人能看到他的表情，但也许每个人都知道，他此时此刻的绝望和无奈。

刚刚结束的一场世界杯淘汰赛中，阿根廷3:4惜败法国队，本场比赛可以说一波三折，阿根廷经历了从地狱到天堂再到地狱的折磨，他们上半场1:1战平法国，下半场就取得了梦幻开局2:1领先法国，但是他们的快乐只持续了不到十分钟，法国接连打进3球，瞬间4:2实现了反超，本场比赛赛后阿根廷再传2大坏消息，阿根廷输了，这次可能是梅西最后一届世界杯了。

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