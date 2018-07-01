西班牙对俄罗斯2018世界杯比分预测 俄罗斯对西班牙谁会赢？

2018世界杯西班牙对俄罗斯的比赛将于今晚进行，这场比赛牵绊着很多球迷的心，那么下面请跟着91手游网小编来看看西班牙对俄罗斯2018世界杯比分预测吧！

俄罗斯西班牙阵容对比：

1，前锋对比：俄罗斯的久巴本届世界杯表现出色，球队既有出色的身体素质又有较为精湛的射术，但球队以往的头号前锋斯莫洛夫状态低迷，球队选择并不多，而西班牙这边由科斯塔领衔的西甲前锋线攻击力十足，在攻击能力上西班牙优势明显。

2，中场对比：俄罗斯中场绝对核心扎戈耶夫受伤，戈洛温与切里舍夫发挥出色，但球队与西班牙的世界最强中场线比起来还是差距太大，预计还是布斯克茨、伊涅斯塔、伊斯科与大卫席尔瓦出任中场，中场纸面阵容是完爆俄罗斯。

3，后防对比：西班牙队后防首发基本锁定“皇马巴萨”帮，而俄罗斯这边后防年龄与速度都是不小问题，两队后防差距同样较大。

4，门将对比：阿金费耶夫是俄罗斯最知名的球员，虽然年纪略大但是能力还是有的，而德赫亚世界杯表现并不如意状态低迷，失误不少，在门将对比表现上两支球队相差不大。

总结：俄罗斯前锋中场后防门将几乎占据全面劣势，其中中场劣势最为明显，球队要想有所作为必须限制西班牙中场天团的发挥。

两队参加世界杯次数

俄罗斯作为2018年世界杯的东道主，曾11次参加世界杯，最好成绩是1966年取得的第四名，球队是本届世界杯世界排名最低的球队。

俄罗斯：11次

FIFA排名：70

俄罗世界杯最好成绩：1966年第四名

参赛时间：1958年、1962年、1966年、1970年、1982年、1986年、1990年、1994年、2002年、2014年、2018年

世界杯参赛次数：14次

FIFA排名：10

世界杯最好成绩：1950年第四名、2010年冠军

参赛时间：1934年、1950年、1954年、1958年、1962年、1966年、1970年、1974年、1978年、1982年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年、2014年、2018年

俄罗斯VS西班牙历史战绩

俄罗斯近5次面对西班牙2平3负无一胜绩，球队实力与西班牙有不小的差距，其中08年欧洲杯中被西班牙先后4:1,3:0“屠杀”。

比赛看点

看点1：东道主与世界杯欧洲杯双料冠军的较量

在世界杯还没开幕时，都在热议一个话题，俄罗斯是否会成为“南非第二”，成为第二支无法小组出线的球队，普遍认为这支俄罗斯队成色不足，毕竟世界排名只能排在70名，但就是这么一支球队，坐镇主场的前两战以5:0和3:1大胜沙特和埃及，虽然最后一战惨败，但在锁定出线的情况下意义不大，球队还是向世人展示出了实力，但是有个疑问，距离世界豪强还有多大差距呢?本战对手西班牙将是最好检验的球队，西班牙贵为世界杯欧洲杯双料冠军，本场比赛将直接检验出俄罗斯实力如何。

看点2：戈洛温能否一红到底

要说世界杯的红人，戈洛温绝对能排进前三，首战5:0大胜沙特独造4球，无论是传球跑位还是任意球都令人惊叹，引来无数豪门抛出橄榄枝，戈洛温面对西班牙的豪华中场是否仍然有出色表现呢?

看点3：科斯塔能否继续强势

科斯塔作为西班牙的箭头任务，在本届世界杯表现出色已攻入3球，球队承担着进攻大旗，面对实力并不强的对手的后防，科斯塔能否继续为西班牙攻城拔寨?

看点4：西班牙能否找回最佳

从小组赛的状态来看，西班牙明显不在最好状态，球队是冲击世界杯冠军的热门球队，球队能否找回良好状态振奋士气更好迎接接下来的挑战。

俄罗斯

俄罗斯国家队，在欧洲足坛只是一支二流球队，但战斗力爆表，无论对阵强队，还是弱队，都能够拿出12分的能量来比赛。作为今年夏天世界杯的东道主，俄罗斯虽然不是冠军热门，但任何球队遇到他们，都是巨大的挑战。

很长一段时间，俄罗斯都是作为苏联的一部分，参加世界大赛。苏联解体后，俄罗斯还以独联体的方式参加过一些比赛，真正独立参加国际赛事，还要从1994年美国世界杯开始。迄今为止，俄罗斯参加过三届世界杯，均是小组未出线出局;这将是俄罗斯独立以来，第四次参加世界杯赛事。

作为东道主，俄罗斯没有参加世预赛，他们是第一支获得2018年世界杯参赛资格的球队。2009年1月，俄罗斯足协确定申办2018年世界杯;2010年12月，国际足联进行了世界杯举办地投票，俄罗斯击败了西班牙/葡萄牙、比利时/荷兰和英格兰等三个国家和地区，赢得了世界杯举办权，且获得参赛资格。

由于俄罗斯足球近年来持续走低，球员质量也大幅度下滑，阿尔沙文之后，已经没有可在欧洲豪门立足的球员。名气最大的球员当属守门员阿金费耶夫，他是这支俄罗斯队的队长，曾在10多年前是豪门球队争相竞购的对象，但他的职业生涯一直在俄罗斯国内度过;此外，扎戈耶夫也稍微有一些名气，他的知名度是在2012年欧洲杯上打出来的，与阿金费耶夫一样，也是一直在俄罗斯联赛踢球。

俄罗斯在本土作战戈洛温与切里舍夫久巴闪耀俄罗斯，球队主场作战表现出来的实力以及拼劲异常强劲。

球队在前两场表现异常强势接连大胜的情况下最后一场0:3惨败于乌拉圭，索性球队早已锁定出线资格，面对西班牙是一个不小的考验。

俄罗斯23人阵容大名单

门将：阿金费耶夫(莫斯科中央陆军)，加布罗夫(布鲁日)，鲁涅夫(圣彼得堡泽尼特)

后卫：格拉纳特(喀山红宝石)，伊格纳舍维奇(莫斯科中央陆军)库德里亚绍夫(喀山红宝石)，库捷波夫(莫斯科斯巴达)，塞梅诺夫(格罗兹尼艾卡马特)，斯莫尔尼科夫(圣彼得堡泽尼特)，马里奥-费尔南德斯(莫斯科中央陆军)

中场：加辛斯基(克拉斯诺达尔)，戈洛文(莫斯科中央陆军)，扎戈耶夫(莫斯科中央陆军)，叶罗辛(圣彼得堡泽尼特)，日尔科夫(圣彼得堡泽尼特)，佐布宁(莫斯科斯巴达)，库兹亚耶夫(圣彼得堡泽尼特)，安东-米兰丘克(莫斯科火车头)，萨梅多夫(莫斯科斯巴达)，切里舍夫(比利亚雷亚尔)

前锋：久巴(图拉兵工厂)，阿列克谢-米兰丘克(莫斯科火车头)，斯莫洛夫(克拉斯诺达尔)

俄罗斯晋级之路回顾

北京时间6月14日23时，2018年俄罗斯世界杯揭幕战在莫斯科卢日尼基体育场进行，东道主俄罗斯5-0大胜亚洲球队沙特阿拉伯，喜迎开门红。第12分钟，戈洛温传中，国家队新兵加辛斯基头球破门，顶入本届杯赛首粒进球，也是个人国家队处子球。第24分钟，俄罗斯核心扎戈耶夫因伤被换下。第43分钟，替补登场的切里舍夫利用个人能力禁区左侧爆射破门。第71分钟，戈洛温再次送出助攻，替补登场的久巴头球破门。第94分钟，戈洛温任意球绕过人墙直接坠入球网，5-0，俄罗斯完成梦幻般比赛。

北京时间6月20日2时，2018世界杯A组第2轮第1场在圣彼得堡展开较量，俄罗斯3比1击败埃及，两连胜出线在望。下半时，埃及队长法特希自摆乌龙，本届世界杯打了17场已有5个乌龙，仅次于6个乌龙的1998年法国世界杯。切里舍夫和久巴连续2场破门，伤愈复出的萨拉赫制造点球并罚进。

北京时间6月25日22时，2018年俄罗斯世界杯小组赛A组第三轮在萨马拉竞技场展开争夺，乌拉圭3-0轻取10人应战的东道主俄罗斯，豪夺小组赛三连胜，小组第一名晋级16强，俄罗斯2胜1负积6分排在小组第二位出线;苏亚雷斯第10分钟任意球破门助乌拉圭取得领先，拉克索尔特第23分钟射门制造切里舍夫乌龙球帮助乌拉圭扩大领先优势。补时阶段，卡瓦尼利用一次角球机会门前补射破门锁定胜局。俄罗斯后卫斯莫尔尼科夫上半场连吃两张黄牌染红被逐出场。俄罗斯小组赛2胜1负积6分以A组小组第二进入淘汰赛，淘汰赛对手将是B组小组第一的西班牙队。

西班牙

西班牙目前虽然世界排名第10位，作为2010年南非世界杯得住，依然是本届世界杯的夺冠热门之一。西班牙在世预赛就展现出强大的实力，以10战不败并豪取9胜的战绩顺利在G小组头名出线，并且以36个进球和3个失球成为欧洲世预赛进攻第3强、防守最强的球队，呈现出攻守兼备的特点。

西班牙的阵容班底以西甲豪门皇马和巴萨为主，前中后三线均有世界级球星坐镇，战术风格上更强调控球和地面短传渗透，另外直线前插的能力较强，中卫出色的头球能力是前场定位球破门的重要手段之一。

本届世界杯西班牙整体表现一般，但阵中前锋科斯塔发挥出色，头两战若不是他的神勇发挥将直接影响4个积分。

小组赛末轮西班牙占据全场优势但直到补时才扳平比分，艰难拿到一分，最终小组赛1胜2平积5分以小组第一成功出线，八分之一淘汰赛对手将是东道主俄罗斯。

西班牙23人阵容大名单

门将：德赫亚(曼联)，雷纳(那不勒斯)，科帕(毕尔巴鄂竞技)

后卫：阿尔巴(巴萨)，蒙雷亚尔(阿森纳)，皮克(巴萨)，拉莫斯(皇马)，纳乔(皇马)，卡瓦哈尔(皇马)，奥德里奥索拉(皇家社会)，阿斯皮利奎塔(切尔西)

中场：布斯克茨(巴萨)，伊涅斯塔(巴萨)，伊斯科(皇马)，阿森西奥(皇马)，大卫-席尔瓦(曼城)，蒂亚戈(拜仁)，科克(马竞)，萨乌尔(马竞)

前锋：迭戈-科斯塔(马竞)，阿斯帕斯(塞尔塔)，巴斯克斯(皇马)，罗德里戈(巴伦西亚)

西班牙晋级之路回顾

北京时间6月16日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯B组展开首轮对阵，葡萄牙和西班牙在索契的菲什特体育场展开对阵。上半场比赛开场仅2分钟C罗创造点球并罚进，随后迭戈-科斯塔将比分扳平，中场结束前C罗梅开二度帮助葡萄牙再度领先;下半场比赛科斯塔和纳乔3分钟连续破门将比分反超，比赛结束前C罗任意球直接破门完成帽子戏法，两队最终3-3战平。

北京时间6月21日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯小组赛B组迎来一场焦点之战，传统豪门西班牙队在喀山竞技场迎战亚洲劲旅伊朗队。上半场比赛，西班牙队遭遇伊朗队铁桶阵破门乏术，迭戈-科斯塔下黑脚踩踏伊朗门将逃过判罚，半场战罢两队暂时0-0打平。下半场伊朗后卫解围踢在迭戈-科斯塔腿上，马竞锋霸连续2场比赛破门，此后伊朗队打进1球，但是VAR回放显示越位进球无效，最终西班牙队1-0小胜伊朗。

北京时间6月26日凌晨2点，俄罗斯世界杯B组第三轮展开一场角逐，由西班牙对阵摩洛哥。摩洛哥已小组出局，本场比赛将为荣誉而战。西班牙本场比赛打平即可出线。上半场，布塔伊卜抓住对方失误的机会，单刀破门得分，西班牙伊斯科破门扳平比分。下半场第80分钟，恩内斯里头槌破门，再度领先。第92分钟，阿斯帕斯破门再次扳平比分。最终，西班牙2-2战平摩洛哥，西班牙凭借进球优势获得小组头名出线。

比赛分析及结果预测：

世界杯八分之一决赛都是单场淘汰制，90分钟常规时间战平将有30分钟加时赛，加时赛若是仍旧战平将直接进入点球大战。

俄罗斯在世界排名上要比西班牙高60名，两队在纸面实力差距较大，俄罗斯虽然在小组赛前两战豪取两场大胜，但是对手水平一般并没有太大对比意义，在末战球队更是惨遭0:3败绩，面对比乌拉圭实力更为强劲的西班牙球队很难有什么作为，西班牙虽然在小组赛表现一般，但在单场淘汰上，有中场天团以及科斯塔坐镇，球队面对俄罗斯取胜难度不大，从赔率看目前西班牙取胜1.60水位，后期水位应该会有所下调，东道主在面对世界杯欧洲杯双料冠军的西班牙上，恐要止步世界杯之率。

比赛结果预测：西班牙顺利取胜

预测比分：0:2,1:2

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