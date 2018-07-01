西班牙vs俄罗斯谁的胜算大？西班牙vs俄罗斯首发阵容预测

今晚将进行2018世界杯西班牙对俄罗斯的比赛，那么到底谁的胜算大呢？首发阵容又是谁呢？下面请跟着91手游网小编来看看吧！

比分预测：

俄罗斯vs西班牙预测比分：0：2 1：2

世界杯八分之一决赛都是单场淘汰制，90分钟常规时间战平将有30分钟加时赛，加时赛若是仍旧战平将直接进入点球大战。

俄罗斯在世界排名上要比西班牙高60名，两队在纸面实力差距较大，俄罗斯虽然在小组赛前两战豪取两场大胜，但是对手水平一般并没有太大对比意义，在末战球队更是惨遭0:3败绩，面对比乌拉圭实力更为强劲的西班牙球队很难有什么作为，西班牙虽然在小组赛表现一般，但在单场淘汰上，有中场天团以及科斯塔坐镇，球队面对俄罗斯取胜难度不大，从赔率看目前西班牙取胜1.60水位，后期水位应该会有所下调，东道主在面对世界杯欧洲杯双料冠军的西班牙上，恐要止步世界杯之率。

首发预测：

西班牙(433)：

门将：1-德赫亚

后卫：20-卡瓦哈尔、3-皮克、15-拉莫斯、18-阿尔巴

中场：8-科克、5-布斯克茨、6-伊涅斯塔

前锋：21-大卫-席尔瓦、19-科斯塔、22-伊斯科

俄罗斯(4231)：

门将：1-阿金费耶夫

后卫：2-马里奥-费尔南德斯、3-库特波夫、4-伊格纳舍维奇、18-日尔科夫

后腰：8-加津茨基、11-佐布宁

中场：9-扎戈耶夫、17-戈洛文、6-切里舍夫

前锋：22-久巴

阵容对比：

1，前锋对比：俄罗斯的久巴本届世界杯表现出色，球队既有出色的身体素质又有较为精湛的射术，但球队以往的头号前锋斯莫洛夫状态低迷，球队选择并不多，而西班牙这边由科斯塔领衔的西甲前锋线攻击力十足，在攻击能力上西班牙优势明显。

2，中场对比：俄罗斯中场绝对核心扎戈耶夫受伤，戈洛温与切里舍夫发挥出色，但球队与西班牙的世界最强中场线比起来还是差距太大，预计还是布斯克茨、伊涅斯塔、伊斯科与大卫席尔瓦出任中场，中场纸面阵容是完爆俄罗斯。

3，后防对比：西班牙队后防首发基本锁定“皇马巴萨”帮，而俄罗斯这边后防年龄与速度都是不小问题，两队后防差距同样较大。

4，门将对比：阿金费耶夫是俄罗斯最知名的球员，虽然年纪略大但是能力还是有的，而德赫亚世界杯表现并不如意状态低迷，失误不少，在门将对比表现上两支球队相差不大。

总结：俄罗斯前锋中场后防门将几乎占据全面劣势，其中中场劣势最为明显，球队要想有所作为必须限制西班牙中场天团的发挥。

比赛分析

1、东道主激战西班牙，谁能再进一步?东道主俄罗斯在小组赛上2胜1负小组第二晋级，而西班牙则是在磕磕绊绊的情况下拿到了B组头名。就双方实力来看，前世界冠军西班牙肯定占优，但俄罗斯作为东道主占据天时地利人和，也会有额外的战力加成。自1986年墨西哥世界杯开始有16强以来，有6支东道主球队都在1/8决赛取胜，只有02年的日本和94年的美国在这个阶段出局。

2、交锋记录西班牙占优，去年打出大比分：两支球队历史上有12次交锋，西班牙6胜4平2负占优，进18球失11球。两支球队最近一次交锋是在去年11月的友谊赛上，当时俄罗斯在圣彼得堡3-3与西班牙战平，拉莫斯点球梅开二度，斯莫洛夫打进2球。不过在世界杯赛场上，西班牙和俄罗斯是第一次碰面。

3、切里舍夫对决皇马前队友：27岁的切里舍夫是俄罗斯阵中唯一在五大联赛效力的球员，他是皇马青训出身，卡瓦哈尔、拉莫斯、纳乔 和巴斯克斯都是他的前队友。切里舍夫在小组赛打进3球状态极为抢眼，这场比赛他也想要给自己的皇马队友们制造一些麻烦。

4、俄罗斯大将禁赛，绝对主力或复出：因为在与乌拉圭的比赛中被罚下，主力后卫斯莫林科夫将无法出战与西班牙的比赛，预计日尔科夫将回到左后卫的位置上。好消息是，首战沙特早早伤退的扎戈耶夫已经恢复合练，他可能赶上与西班牙的比赛，至于在与乌拉圭比赛中受伤被换下的切里舍夫，他应该能够及时复出。

5、王牌对王牌：科斯塔PK久巴 打进3球的科斯塔是西班牙头号得分手，这场比赛他肯定将继续被耶罗委以重任，他的铁血球风很适合去搅和俄罗斯的防线;俄罗斯这边也要倚仗他们的高中锋久巴，他在小组赛上打进2球状态保持的很出色，拉莫斯和皮克的防空能力将经受考验。

比赛看点

看点1：东道主与世界杯欧洲杯双料冠军的较量

在世界杯还没开幕时，都在热议一个话题，俄罗斯是否会成为“南非第二”，成为第二支无法小组出线的球队，普遍认为这支俄罗斯队成色不足，毕竟世界排名只能排在70名，但就是这么一支球队，坐镇主场的前两战以5:0和3:1大胜沙特和埃及，虽然最后一战惨败，但在锁定出线的情况下意义不大，球队还是向世人展示出了实力，但是有个疑问，距离世界豪强还有多大差距呢?本战对手西班牙将是最好检验的球队，西班牙贵为世界杯欧洲杯双料冠军，本场比赛将直接检验出俄罗斯实力如何。

看点2：戈洛温能否一红到底

要说世界杯的红人，戈洛温绝对能排进前三，首战5:0大胜沙特独造4球，无论是传球跑位还是任意球都令人惊叹，引来无数豪门抛出橄榄枝，戈洛温面对西班牙的豪华中场是否仍然有出色表现呢?

看点3：科斯塔能否继续强势

科斯塔作为西班牙的箭头任务，在本届世界杯表现出色已攻入3球，球队承担着进攻大旗，面对实力并不强的对手的后防，科斯塔能否继续为西班牙攻城拔寨?

看点4：西班牙能否找回最佳

从小组赛的状态来看，西班牙明显不在最好状态，球队是冲击世界杯冠军的热门球队，球队能否找回良好状态振奋士气更好迎接接下来的挑战。

俄罗斯VS西班牙历史战绩

俄罗斯近5次面对西班牙2平3负无一胜绩，球队实力与西班牙有不小的差距，其中08年欧洲杯中被西班牙先后4:1,3:0“屠杀”。

两队参加世界杯次数

俄罗斯作为2018年世界杯的东道主，曾11次参加世界杯，最好成绩是1966年取得的第四名，球队是本届世界杯世界排名最低的球队。

俄罗斯：

世界杯参赛次数：11次

FIFA排名：70

俄罗世界杯最好成绩：1966年第四名

参赛时间：1958年、1962年、1966年、1970年、1982年、1986年、1990年、1994年、2002年、2014年、2018年

西班牙：

世界杯参赛次数：14次

FIFA排名：10

世界杯最好成绩：1950年第四名、2010年冠军

参赛时间：1934年、1950年、1954年、1958年、1962年、1966年、1970年、1974年、1978年、1982年、1986年、1990年、1994年、1998年、2002年、2006年、2010年、2014年、2018年

两队近期比赛战绩对比

西班牙近期比赛战绩

近10场比赛，球队共取得5胜5平0负的战绩，平均进球2.40个，平均失球1.10个

俄罗斯近期比赛战绩

近10场比赛，球队共取得2胜3平5负的战绩，平均进球1.40个，平均失球1.70个

俄罗斯

俄罗斯国家队，在欧洲足坛只是一支二流球队，但战斗力爆表，无论对阵强队，还是弱队，都能够拿出12分的能量来比赛。作为今年夏天世界杯的东道主，俄罗斯虽然不是冠军热门，但任何球队遇到他们，都是巨大的挑战。

很长一段时间，俄罗斯都是作为苏联的一部分，参加世界大赛。苏联解体后，俄罗斯还以独联体的方式参加过一些比赛，真正独立参加国际赛事，还要从1994年美国世界杯开始。迄今为止，俄罗斯参加过三届世界杯，均是小组未出线出局;这将是俄罗斯独立以来，第四次参加世界杯赛事。

作为东道主，俄罗斯没有参加世预赛，他们是第一支获得2018年世界杯参赛资格的球队。2009年1月，俄罗斯足协确定申办2018年世界杯;2010年12月，国际足联进行了世界杯举办地投票，俄罗斯击败了西班牙/葡萄牙、比利时/荷兰和英格兰等三个国家和地区，赢得了世界杯举办权，且获得参赛资格。

由于俄罗斯足球近年来持续走低，球员质量也大幅度下滑，阿尔沙文之后，已经没有可在欧洲豪门立足的球员。名气最大的球员当属守门员阿金费耶夫，他是这支俄罗斯队的队长，曾在10多年前是豪门球队争相竞购的对象，但他的职业生涯一直在俄罗斯国内度过;此外，扎戈耶夫也稍微有一些名气，他的知名度是在2012年欧洲杯上打出来的，与阿金费耶夫一样，也是一直在俄罗斯联赛踢球。

俄罗斯在本土作战戈洛温与切里舍夫久巴闪耀俄罗斯，球队主场作战表现出来的实力以及拼劲异常强劲。

球队在前两场表现异常强势接连大胜的情况下最后一场0:3惨败于乌拉圭，索性球队早已锁定出线资格，面对西班牙是一个不小的考验。

俄罗斯23人阵容大名单

门将：阿金费耶夫(莫斯科中央陆军)，加布罗夫(布鲁日)，鲁涅夫(圣彼得堡泽尼特)

后卫：格拉纳特(喀山红宝石)，伊格纳舍维奇(莫斯科中央陆军)库德里亚绍夫(喀山红宝石)，库捷波夫(莫斯科斯巴达)，塞梅诺夫(格罗兹尼艾卡马特)，斯莫尔尼科夫(圣彼得堡泽尼特)，马里奥-费尔南德斯(莫斯科中央陆军)

中场：加辛斯基(克拉斯诺达尔)，戈洛文(莫斯科中央陆军)，扎戈耶夫(莫斯科中央陆军)，叶罗辛(圣彼得堡泽尼特)，日尔科夫(圣彼得堡泽尼特)，佐布宁(莫斯科斯巴达)，库兹亚耶夫(圣彼得堡泽尼特)，安东-米兰丘克(莫斯科火车头)，萨梅多夫(莫斯科斯巴达)，切里舍夫(比利亚雷亚尔)

前锋：久巴(图拉兵工厂)，阿列克谢-米兰丘克(莫斯科火车头)，斯莫洛夫(克拉斯诺达尔)

俄罗斯晋级之路回顾

北京时间6月14日23时，2018年俄罗斯世界杯揭幕战在莫斯科卢日尼基体育场进行，东道主俄罗斯5-0大胜亚洲球队沙特阿拉伯，喜迎开门红。第12分钟，戈洛温传中，国家队新兵加辛斯基头球破门，顶入本届杯赛首粒进球，也是个人国家队处子球。第24分钟，俄罗斯核心扎戈耶夫因伤被换下。第43分钟，替补登场的切里舍夫利用个人能力禁区左侧爆射破门。第71分钟，戈洛温再次送出助攻，替补登场的久巴头球破门。第94分钟，戈洛温任意球绕过人墙直接坠入球网，5-0，俄罗斯完成梦幻般比赛。

北京时间6月20日2时，2018世界杯A组第2轮第1场在圣彼得堡展开较量，俄罗斯3比1击败埃及，两连胜出线在望。下半时，埃及队长法特希自摆乌龙，本届世界杯打了17场已有5个乌龙，仅次于6个乌龙的1998年法国世界杯。切里舍夫和久巴连续2场破门，伤愈复出的萨拉赫制造点球并罚进。

北京时间6月25日22时，2018年俄罗斯世界杯小组赛A组第三轮在萨马拉竞技场展开争夺，乌拉圭3-0轻取10人应战的东道主俄罗斯，豪夺小组赛三连胜，小组第一名晋级16强，俄罗斯2胜1负积6分排在小组第二位出线;苏亚雷斯第10分钟任意球破门助乌拉圭取得领先，拉克索尔特第23分钟射门制造切里舍夫乌龙球帮助乌拉圭扩大领先优势。补时阶段，卡瓦尼利用一次角球机会门前补射破门锁定胜局。俄罗斯后卫斯莫尔尼科夫上半场连吃两张黄牌染红被逐出场。俄罗斯小组赛2胜1负积6分以A组小组第二进入淘汰赛，淘汰赛对手将是B组小组第一的西班牙队。

西班牙

西班牙目前虽然世界排名第10位，作为2010年南非世界杯得住，依然是本届世界杯的夺冠热门之一。西班牙在世预赛就展现出强大的实力，以10战不败并豪取9胜的战绩顺利在G小组头名出线，并且以36个进球和3个失球成为欧洲世预赛进攻第3强、防守最强的球队，呈现出攻守兼备的特点。

西班牙的阵容班底以西甲豪门皇马和巴萨为主，前中后三线均有世界级球星坐镇，战术风格上更强调控球和地面短传渗透，另外直线前插的能力较强，中卫出色的头球能力是前场定位球破门的重要手段之一。

本届世界杯西班牙整体表现一般，但阵中前锋科斯塔发挥出色，头两战若不是他的神勇发挥将直接影响4个积分。

小组赛末轮西班牙占据全场优势但直到补时才扳平比分，艰难拿到一分，最终小组赛1胜2平积5分以小组第一成功出线，八分之一淘汰赛对手将是东道主俄罗斯。

西班牙23人阵容大名单

门将：德赫亚(曼联)，雷纳(那不勒斯)，科帕(毕尔巴鄂竞技)

后卫：阿尔巴(巴萨)，蒙雷亚尔(阿森纳)，皮克(巴萨)，拉莫斯(皇马)，纳乔(皇马)，卡瓦哈尔(皇马)，奥德里奥索拉(皇家社会)，阿斯皮利奎塔(切尔西)

中场：布斯克茨(巴萨)，伊涅斯塔(巴萨)，伊斯科(皇马)，阿森西奥(皇马)，大卫-席尔瓦(曼城)，蒂亚戈(拜仁)，科克(马竞)，萨乌尔(马竞)

前锋：迭戈-科斯塔(马竞)，阿斯帕斯(塞尔塔)，巴斯克斯(皇马)，罗德里戈(巴伦西亚)

西班牙晋级之路回顾

北京时间6月16日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯B组展开首轮对阵，葡萄牙和西班牙在索契的菲什特体育场展开对阵。上半场比赛开场仅2分钟C罗创造点球并罚进，随后迭戈-科斯塔将比分扳平，中场结束前C罗梅开二度帮助葡萄牙再度领先;下半场比赛科斯塔和纳乔3分钟连续破门将比分反超，比赛结束前C罗任意球直接破门完成帽子戏法，两队最终3-3战平。

北京时间6月21日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯小组赛B组迎来一场焦点之战，传统豪门西班牙队在喀山竞技场迎战亚洲劲旅伊朗队。上半场比赛，西班牙队遭遇伊朗队铁桶阵破门乏术，迭戈-科斯塔下黑脚踩踏伊朗门将逃过判罚，半场战罢两队暂时0-0打平。下半场伊朗后卫解围踢在迭戈-科斯塔腿上，马竞锋霸连续2场比赛破门，此后伊朗队打进1球，但是VAR回放显示越位进球无效，最终西班牙队1-0小胜伊朗。

北京时间6月26日凌晨2点，俄罗斯世界杯B组第三轮展开一场角逐，由西班牙对阵摩洛哥。摩洛哥已小组出局，本场比赛将为荣誉而战。西班牙本场比赛打平即可出线。上半场，布塔伊卜抓住对方失误的机会，单刀破门得分，西班牙伊斯科破门扳平比分。下半场第80分钟，恩内斯里头槌破门，再度领先。第92分钟，阿斯帕斯破门再次扳平比分。最终，西班牙2-2战平摩洛哥，西班牙凭借进球优势获得小组头名出线。

想知道更多更快的2018世界杯的资讯请关注91手游网！