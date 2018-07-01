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梅西C罗一起回家是什么意思？梅西C罗一起回家是个什么梗？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-07-01 09:52:40| 编辑：沐兮

近日梅西C罗一起回家上了热搜，这到底是怎么回事？是个什么梗呢？下面就跟着91手游网小编来看看相关资讯吧！

梅西C罗一起回家是什么意思？

2018世界杯八分之一决赛，16强pk时间，阿根廷3:4法国，葡萄牙1:2乌拉圭，这下阿根廷、葡萄牙在同一天同时告别2018世界杯，梅西和C罗都要回家了。

葡萄牙输了

今天的比赛一开场C罗就展现了自己的射门欲望，第6分钟，C罗就在禁区外射门命中球门范围之内，可惜穆斯莱拉稳稳的将球得到。不仅之后乌拉圭就取得了领先，苏亚雷斯长传球找到前场的卡瓦尼，后者头球破门得分，乌拉圭迎来了完美开局，这个球也是卡瓦尼在本届世界杯的第二个进球。之后双方展开了鏖战，C罗和苏亚雷斯的任意球都很有威胁，可惜都没有能够破门。

下半场第55分钟，佩佩通过角球的机会扳平了比分，他的头球令对手门将穆斯莱拉没有办法，不过葡萄牙高兴的时间不长，卡瓦尼在反击中弧线球破门梅开二度，乌拉圭在他的带领下2:1重新夺回了领先的优势。之后卡瓦尼因伤没有办法坚持比赛被换下场，最终全场比分定格在了2:1，乌拉圭进入到了世界杯的八强，而C罗则是遗憾的回家了。

阿根廷输了

第11分钟，罗霍放倒姆巴佩，裁判判罚点球，格列兹曼点射，法国1-0阿根廷。

第40分钟，迪马利亚穿云箭远射破门，法国1-1阿根廷。

第48分钟，梅尔卡多破门助阿根廷反超比分，法国1-2阿根廷。

第57分钟，帕瓦尔抽射为法国扳平比分，法国2-2阿根廷。

第63分钟，姆巴佩小角度低射破门，法国3-2阿根廷。

第68分钟，姆巴佩完成梅开二度，法国4-2阿根廷。

第92分钟，阿圭罗头球破门，法国4-3阿根廷。

这下，梅西和C罗都要彻底心凉了，慌得一比。

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看完这篇文章有何感受？

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