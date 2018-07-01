C罗搀扶卡瓦尼是为什么？C罗跟卡瓦尼的关系是什么？

昨晚一张C罗搀扶卡瓦尼的照片在网上火了，很多网友都在问C罗跟卡瓦尼的关系是什么?下面就跟着91手游网小编来看看相关资讯吧！

C罗搀扶卡瓦尼怎么回事

昨晚乌拉圭vs葡萄牙的比赛中，卡瓦尼竟然受伤了，这是对于葡萄牙最大的打击。

第71分钟，独中两元的卡瓦尼因伤无法坚持主动走向场边。C罗走到卡瓦尼身边询问他伤情，

然后慢慢扶起了受伤的乌拉圭射手。只见C罗搀扶着卡瓦尼走向场边，卡瓦尼颠着一只脚一步步小跳这离场。这令人感动的一幕，使得C罗赢得了球迷们的掌声。

33岁的C罗，如今真的彻底成熟了。年轻时，C罗有时对对手并不够尊重。C罗曾经在肘击打断姆蒂利加鼻梁骨后，

宣称“那是因为他鼻梁正好在我手肘附近”。如今，C罗则在比分落后时，主动把受伤的卡瓦尼搀扶离场。

C罗这一极具体育精神的做法，当然配得上欢呼和掌声。但C罗此举，也直接使得乌拉圭队无法利用为卡瓦尼治伤而拖延比赛时间。用正确的方式达成既定目标，这是人真正成熟的一大标志。

开场第6分钟，贝尔纳多-席尔瓦在禁区前横传，C罗不停球直接来了一脚远射，威胁了穆斯莱拉。

1分钟后，乌拉圭队进球了!卡瓦尼右路转移球给左路的苏亚雷斯，随后他前插到禁区，苏亚雷斯调整一步后右脚传中，卡瓦尼在无人防守的情况下头球破门!乌拉圭队1-0领先葡萄牙队。

第11分钟，葡萄牙队右侧开出战术角球，格雷罗传中，一方后卫丰特在禁区内抢到点，头球攻门，球偏出了底线。

第20分钟，苏亚雷斯在和格雷罗争头球时倒地不起。第22分钟，苏亚雷斯突破造成对手犯规，赢得禁区前的任意球。苏亚雷斯亲自主罚，再一次打出贴地球，被帕特里西奥扑出。

第32分钟，葡萄牙队获得禁区前正对球队的任意球，C罗主罚，但他的射门打在了人墙上。第43分钟，苏亚雷斯在争头球时被撞到后背，随后他捂着后脑痛苦倒地，此后葡萄牙队依然带球进攻，C罗的传中博得一个角球。上半场结束，乌拉圭队暂时1-0领先葡萄牙队。

下半场双方易边再战，第55分钟，葡萄牙队扳平了比分。左侧战术角球开出，佩佩在无人防守的情况下头球攻门，将球顶进，场上比分变成1-1。

第62分钟，乌拉圭队再次取得领先!后场大脚开到前场，本坦库尔拿球后横传卡瓦尼，后者在禁区前推射远角得分，乌拉圭队2-1葡萄牙队!

落后之后，葡萄牙队换人，夸雷斯马登场，替下阿德里安-席尔瓦。随后乌拉圭队换人，克里斯蒂安-罗德里格斯换下本坦库尔。第70分钟，格雷罗传球被出击的穆斯莱拉得到，但他出现脱手，贝尔纳多-席尔瓦面对空门的射门居然打高了。1分钟后，卡瓦尼一瘸一拐被C罗搀扶下场，随后他示意主教练，需要换人，他被斯图亚尼换下。

随后葡萄牙队也换人，安德列-席尔瓦换下格德斯。此后，落后的葡萄牙队大举进攻，乌拉圭队门前风声鹤唳，不过葡萄牙队最终没能取得进球，C罗还因对裁判不敬而吃到黄牌。最终，乌拉圭队2-1战胜葡萄牙队，挺近八强，他们的下一个对手是法国队。

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