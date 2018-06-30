崩坏3黑姬麟怎么打 崩坏3黑姬麟打法图文流程攻略

崩坏3这款游戏大家都玩过了吗？可能有玩家还不知道崩坏3黑姬麟怎么打，小编为大家带来了崩坏3黑姬麟打法图文流程攻略，一起来看看吧。

配置分析



月光(队长)：队长技提供暴伤全伤，主动闪避与武器技能可触发时空qte。

神恩：qte以及起源套提供增伤效果，11th可以增伤，犹大可以禁锢，各有利弊。

白夜：主输出，需携带圣痕洗能量词缀加快攒大招速度。

打法流程

1、开场月光闪避接神恩QTE，并放十字架。

2、马上换白夜出场AAB，蹭一波闪避后继续BBA，之后持续AAB，BBA攻击。

3、破盾时保持皮皮马攻击状态，快破盾时，白夜立即蹭取时空闪避然后破盾AAB上挑同时触发两个QTE，神恩QTE插十字架后立即换上月光QTE。

4、QTE结束后月光主动闪避时空减少攻击所需时间，并进行输出。

5、boss快回完盾时，月光主动闪避或月神枪主动触发神恩QTE后，插十字架。

6、白夜攻击至SP满110后换月光出场闪避，触发神恩QTE并放十字架。

7、换白夜出场(此时boss盾应不超过一半)，开启大招并同时开启武器主动技，可以结果boss。

注意事项

1、白夜蹭取时空闪避需要熟悉皮皮马攻击模式。

2、boss回盾后放闪电时注意闪避不要沉于输出，闪电伤害较大很容易被电死。

3、没有犹大的情况下推荐使用11th帮助增加暴击。

4.中间抓准时击触发两个QTE难度较大，可能需要大量头发

5、白夜ss与sss大招差距较大，单次大招可能无法击杀，需要再补几下攻击或切月光神恩再打1个QTE循环。(SSS白夜基本一个大招就能带走)

6、也可以选择不打月光qte，让白夜战场打sp打输出