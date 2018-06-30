红米note5和小米5x哪个好 红米note5和小米5x对比评测

小米手机都是目前市场上的热销产品，红米note5和小米5x会被经常拿来对比，那么红米note5和小米5x哪个好？小编为大家带来了红米note5和小米5x对比评测，一起来看看吧。

红米note5

印度版的红米Note 5后置双摄由500万像素副摄+1200万像素主摄组成，但国内的配置则变成了1200万主摄+1300万副摄，成像和玩法上应该会有提升。

配置方面，在印度发布的红米Note Pro首发骁龙636处理器，提供4GB/6GB内存，搭配64GB机身存储，前置摄像头为2000万像素(索尼IMX376)。

后置摄像头为1200万(IMX 486)+500万双摄，电池容量为4000mAh。骁龙636采用14nm工艺，八核心、Kryo 260架构，主频1.8GHz，GPU为Adreno 509。

在安兔兔v7跑分测试中，成绩高达11万分。其余配置方面，依然是4GB+64GB起步的存储空间，5.99英寸1080P级别LCD屏幕，3900毫安时电池。

小米5x

小米5x搭载了一款比较“古老”的骁龙625处理器，少去了此前比较激进的做法。此外，小米5X搭载与小米6类似的双摄方案，采用目前主流的广角+长焦双摄方案。

4GB RAM+64GB ROM的存储以及搭载一块3080mAh容量电池，整体性能配置一般。外观上小米5X并没有什么独特之处，正面覆盖了2.5D玻璃。

正面覆盖了2.5D玻璃，完全是小米家族化的设计，这方面没有太多值得挑剔的地方。外观设计方面，小米5X采用一体全金属机身设计，覆盖防指纹涂层，手感顺滑。

机身厚度仅7.3毫米，重量165个，有黑色、金色、玫瑰金三色可选。配置方面，小米5X采用5.5英寸1080p屏幕(阳光屏、夜光屏、护眼模式)，搭载骁龙625处理器，搭配4GB内存+64GB机身存储。

拍照方面继续主打“变焦双摄、拍人更美”，前置镜头为500万像素，支持第三代36级美颜。后置双1200万像素摄像头，采用了和小米6、iPhone 7 Plus相同的广角+长焦双摄方案。

主摄像头光圈F2.2，1.25μm大像素，辅助摄像头光圈F2.6。小米5X的双后置镜头支持2倍光学变焦、10倍数码变焦，还支持“人像模式”。

基于双目成像原理，虚化接近真实状态，还支持人像美颜3.0。还可以录制4K/30fps超高清视频、720p/120fps慢动作视频，小米5X内置了3080mAh电池，支持三选二双卡全网通3.0，搭载最新的MIUI 9系统。