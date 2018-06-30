91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 软件教程 > 正文

红米note5和小米5x哪个好 红米note5和小米5x对比评测

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 15:14:45| 编辑：林克醒来

小米手机都是目前市场上的热销产品，红米note5和小米5x会被经常拿来对比，那么红米note5和小米5x哪个好？小编为大家带来了红米note5和小米5x对比评测，一起来看看吧。

红米note5和小米5x哪个好_红米note5和小米5x评测对比

红米note5

印度版的红米Note 5后置双摄由500万像素副摄+1200万像素主摄组成，但国内的配置则变成了1200万主摄+1300万副摄，成像和玩法上应该会有提升。

配置方面，在印度发布的红米Note Pro首发骁龙636处理器，提供4GB/6GB内存，搭配64GB机身存储，前置摄像头为2000万像素(索尼IMX376)。

后置摄像头为1200万(IMX 486)+500万双摄，电池容量为4000mAh。骁龙636采用14nm工艺，八核心、Kryo 260架构，主频1.8GHz，GPU为Adreno 509。

红米note5和小米5x哪个好_红米note5和小米5x评测对比

在安兔兔v7跑分测试中，成绩高达11万分。其余配置方面，依然是4GB+64GB起步的存储空间，5.99英寸1080P级别LCD屏幕，3900毫安时电池。

小米5x

小米5x搭载了一款比较“古老”的骁龙625处理器，少去了此前比较激进的做法。此外，小米5X搭载与小米6类似的双摄方案，采用目前主流的广角+长焦双摄方案。

4GB RAM+64GB ROM的存储以及搭载一块3080mAh容量电池，整体性能配置一般。外观上小米5X并没有什么独特之处，正面覆盖了2.5D玻璃。

正面覆盖了2.5D玻璃，完全是小米家族化的设计，这方面没有太多值得挑剔的地方。外观设计方面，小米5X采用一体全金属机身设计，覆盖防指纹涂层，手感顺滑。

红米note5和小米5x哪个好_红米note5和小米5x评测对比

机身厚度仅7.3毫米，重量165个，有黑色、金色、玫瑰金三色可选。配置方面，小米5X采用5.5英寸1080p屏幕(阳光屏、夜光屏、护眼模式)，搭载骁龙625处理器，搭配4GB内存+64GB机身存储。

拍照方面继续主打“变焦双摄、拍人更美”，前置镜头为500万像素，支持第三代36级美颜。后置双1200万像素摄像头，采用了和小米6、iPhone 7 Plus相同的广角+长焦双摄方案。

主摄像头光圈F2.2，1.25μm大像素，辅助摄像头光圈F2.6。小米5X的双后置镜头支持2倍光学变焦、10倍数码变焦，还支持“人像模式”。

基于双目成像原理，虚化接近真实状态，还支持人像美颜3.0。还可以录制4K/30fps超高清视频、720p/120fps慢动作视频，小米5X内置了3080mAh电池，支持三选二双卡全网通3.0，搭载最新的MIUI 9系统。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号