抖音西瓜妹是谁 抖音西瓜妹账号id歌曲分享

抖音上有很多高人气的网红，最近一位西瓜又火了，大家想不想知道抖音西瓜妹是谁？小编为大家带来了抖音西瓜妹账号id歌曲分享，一起来看看吧。

抖音西瓜妹是谁

最近抖音一首《花桥流水》的歌火了，而其中最火的一个视频是一个拿着西瓜扇子对口型的小妹妹，网友亲切的称其为“抖音西瓜妹”。因为长相甜美，笑容有感染力，更因为视频中西瓜妹一人分饰两角，所以不少网友都记住了可爱的西瓜妹。

抖音西瓜妹个人资料账号id介绍

抖音账号：专属小可爱

在打开抖音直接搜索“专属小可爱”就可以找到西瓜妹妹啦，西瓜妹这回真的是火了，现在抖音上不少人都和西瓜妹拍了合屏。虽然《花桥流水》这首歌很普通，但是因为西瓜妹的完美演绎，彻底带火了这首歌。

因为小姐姐在录这个视频的时候，手上拿了一个西瓜的扇子，于是得名“西瓜妹”。跟其他网红小姐姐不同，西瓜妹妆容简单，没有浓妆艳抹，也没有过分的滤镜和大眼瘦脸，亲切的就像邻家小妹妹，带着眼睛的模样也十分讨喜。

西瓜妹之所以能红，还因为视频里完美的表现，尤其是那股子娇羞感，简直完美!其实本来这首歌就是要表现一种小女生的娇羞感，西瓜妹拿捏的可以说很到位了，一颦一笑都恰到好处。网友们在看过那些模仿之后，也都表示忘不了西瓜妹的娇羞。

抖音西瓜妹唱的什么歌

《花桥流水》

男：看那春光早喧闹了枝头

花瓣颜色好阿妹更娇羞

女：看那春水流流过小桥头

风吹歌声飘飘过吊脚楼

男：吹起我的芦笙，妹妹你唱一首

等到太阳落山，你就跟我走

女：带上我的米酒，哥哥你尝一口

甜在你的眉梢醉在我心头

男：看那春光早喧闹了枝头

花瓣颜色好阿妹更娇羞

女：看那春水流流过小桥头

风吹歌声飘飘过吊脚楼

男：吹起我的芦笙，妹妹你唱一首

等到太阳落山，你就跟我走

女：带上我的米酒，哥哥你尝一口

甜在你的眉梢

合：醉在我心头

太阳落坡了月亮出来了

河水回潮船儿搁浅了

船儿搁浅了阿莲回家了

阿莲回家我就想她了

太阳落坡了月亮出来了

河水回潮船儿搁浅了

船儿搁浅了阿莲回家了

阿莲在家她又想谁了

男：吹起我的芦笙，妹妹你唱一首

等到太阳落山，你就跟我走

女：带上我的米酒，哥哥你尝一口

甜在你的眉梢，醉在我心头

男：吹起我的芦笙，妹妹你唱一首

等到太阳落山，你就跟我走

女：带上我的米酒，哥哥你尝一口

甜在你的眉梢

合：醉在我心头