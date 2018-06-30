火箭少女101行程 火箭少女101近期行程安排一览

火箭少女101已经正式出道了，其中的各位小姐姐一定都很招人喜欢吧，小编为大家大家带来了火箭少女101近期行程安排一览，希望大家会喜欢。

火箭少女101行程安排2018

随着创造101告一段落，火箭少女们马不停蹄地开始了活动，参加综艺节目，录制新歌，拍摄MV。看起来十分忙碌，而在这期间孟美岐、杨超越、段奥娟、吴宣仪等人的签名照也随之曝光流出。

火箭少女101最近行程

(截止6月24日,已定行程)

7月11日-一火箭少女101成团发布会(全员参加)

7月21日-一美拍盛典(全员参加)

7月29日-- -星空下的演垪(其中一-位成员,待定)

8月17日-一《明日之子》第二季直播(全员参加)

新颖出炉的火箭少女竞赛刚结束，就发布第二天将会参加湖南卫视快活中国毕业歌会，刚出道就搭上湖南卫视，不得不说资源仍是能够的，而湖南卫视显然有蹭这波热度的嫌疑。

之前与火箭少女一样被全民选出来的男团nine percent，刚出道也是取得了颇多关注，不仅到处巡演，还持续参加了两大王牌综艺《快乐大本营》和《奔驰吧》。

他们的消息也是动不动就上热搜，可见其人气之高，现在火箭少女第一个通告就搭上了湖南卫视，你以为她们是否遇上nine percent呢?

“火箭少女101”成团前行

据悉，“火箭少女101”成团后，她们将在接下来两年的时间里，以团体的形式活动和运营，演唱会、粉丝见面会、单曲发行已在筹备中，更多的优质商业资源也在持续接洽。

7月11日将举行“火箭少女101”成团发布会，届时11个女孩将踏上全新征程。

《创造101》创造了一种文化现象，让大众看到了偶像文化和粉丝经济的震撼以及年轻文化的活力，在非常严酷的竞争环境中，每一个女孩都在奋力向上，观众在看节目的同时很容易被这种勤奋努力的状态感染，形成共情，偶像越努力练习，粉丝越热情应援，增强了粉丝的参与感和互动性。

《创造101》既是结束也是开始，因为《创造101》等偶像类综艺的火热，使得2018年被称为中国偶像元年，但中国的偶像产业只是刚刚起步，在未来将有更多的资本和力量涌入，共同开拓出适应中国本土发展的女团经营模式和商业逻辑。

与日韩已经成熟的偶像工业体系相比，中国的偶像工业远未成熟，正如声乐导师胡彦斌在节目中接受采访时所说的，“我国现在还没有一个成熟的偶像培训体系。”中国女团，还有一系列问题需要持续关注。