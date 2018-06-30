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抖音西瓜妹怎么火的 抖音西瓜妹唱过的歌一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 14:59:01| 编辑：林克醒来

抖音上有很多高人气的网红，大家想不想知道抖音西瓜妹怎么火的？抖音西瓜妹唱的什么歌？一起来看看吧。

抖音西瓜妹怎么火的

抖音西瓜妹抖音账号为“专属小可爱”，因为对口型唱了一首《花桥流水》而走红，西瓜妹之所以能红是因为在视频中，西瓜妹完美的演绎了娇羞感，网友纷纷为其点赞。现在抖音不少人模仿西瓜妹录这个视频，然而大家都表示依旧忘不了西瓜妹。

西瓜妹在视频中没有浓妆艳抹，也没有夸张的滤镜，清爽干净的妆容，带着眼镜，给人邻家可爱小妹妹的感觉。而且因为这首歌也很特别，加上西瓜妹的表演，因此走红。

抖音西瓜妹唱的什么歌

西瓜妹唱的是《花桥流水》，原歌是一首男女对唱的歌曲。在视频中，西瓜妹拿着一把西瓜扇子，将女生该有的娇羞表情表现的十分完美，表情拿捏的十分到位，因此给不少人留下了深刻的印象。

身穿黑色T恤，手拿西瓜扇的西瓜妹走红之后，也彻底带火了这首歌。跟抖音其他各种酷炫搞怪风格不同，《花桥流水》是一首民俗歌曲，还是最传统的男女对唱形式，也合了不少人的口味。

不少网友表示，看完抖音西瓜妹，我又恋爱了!天哪，这个小姐姐也太讨人喜欢了吧，别说男生了，我一个女生看了都心动的感觉，单纯不做作，好喜欢!更有网友表示，西瓜妹能走红，都是因为各种作妖网红的衬托，西瓜妹简直就是抖音的一股清流啊!

西瓜妹走红之后，各种合屏视频都出来了，其中有个“胡子姐”的版本也很火，小姐姐女扮男装，跟西瓜姐简直不能更搭!感兴趣的小伙伴可以前往抖音观看完整版视频哦!

看完这篇文章有何感受？

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