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张宇无限期停工是怎么回事 张宇无限期停工事件一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 14:55:30| 编辑：林克醒来

张宇是一位大家都很喜欢的歌星，那么张宇无限期停工是怎么回事？小编为大家带来了张宇无限期停工事件一览，一起来看看吧。

张宇无限期停工是怎么回事

近日张宇宣布无限期停工，消息一出网友纷纷震惊，此前张宇还在多档节目中有露面，如今本人直接宣布无限停工。张宇30日凌晨结束录影后有感而发宣布停工，“结束今天的录影了，开始入行以来第一次的无限期停工。突然想说些什么，又觉得矫情。是啊!我从来不洒脱，所以才要装的很洒脱。累了!力不从心了!希望你们能明白。”

张宇为什么无限期停工

因为感觉累了，力不从心。张宇宣布无限期停工并非因为工作或者是其他原因，而是因为张宇表示“累了!力不从心了”。或许跟年龄有关，如今张宇已经51岁，已经有多部代表作品，选择停工休息或许是个不错的决定。

歌手张宇曾演唱《用心良苦》、《月亮惹的祸》等歌曲走红，担任过《超级星光大道》评审，近年来多在内地发展，参赛《我是歌手》、担任选秀节目评审。30日凌晨，张宇忽然在微博宣布“开始入行以来第一次的无限期停工”，虽然网友纷纷表示不舍，但也能理解。

张宇今天凌晨结束录像后有感而发宣布停工，突然想说些什么，又觉得矫情。是啊!我从来不洒脱，所以才要装的很洒脱。有粉丝表示：这是要退休了吗?他接着感伤说：很遗憾没有机会再见你一面，也很遗憾专辑没有签完，也许多年后在某个夜晚想起你还是有些难过。他今晨6点多回应：退不退休再说，但你怎么说的好像我已经驾鹤西去了。哈哈!

张宇个人资料介绍

张宇，本名张博翔，1967年4月30日出生于台湾省台北市，毕业于逢甲大学银行保险系，擅长钢琴及吉他。华语男歌手、音乐创作人、主持人、演员。

学生时代在民歌餐厅驻唱;1992年，经过凡人二重唱(莫凡、袁惟仁)的引荐，被大滚唱片的制作人蔡宗政发掘而正式出道;1993年4月1日发行了首张张专辑《走路有风》，同年11月发行的专辑《用心良苦》，获得多个奖项，专辑同名主打歌成为其代表作之一;1995年发行专辑《一言难尽》，获得台湾金曲龙虎榜全年排行总冠军 ;1998年发行专辑《月亮、太阳》，在台湾卖出80万张，主打歌《月亮惹的祸》为港剧《圆月弯刀》主题曲，成为其代表作之一;1999年发行专辑《雨一直下》，进一步扩大知名度;2004年与前辈张小燕搭档，主持华视综艺节目《快乐星期天》，进军主持界，同年即凭此节目同年即入围第39届台湾金钟奖综艺节目奖;2014年参加湖南卫视《我是歌手第二季》节目竞演并担任主持工作，最终进入总决赛。

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