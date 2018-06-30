91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

电影一出好戏什么时候上映 黄渤新片一出好戏剧情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 14:52:54| 编辑：林克醒来

大家都喜欢看黄渤的电影吗？可能有朋友在关注电影一出好戏什么时候上映，小编为大家带来了黄渤新片一出好戏剧情介绍，一起来看看吧。

黄渤电影一出好戏什么时候上映

50亿影帝黄渤也开始自己当导演导电影了，黄渤导演处女作一出好戏已经杀青完毕，首次尝试做导演的黄渤表示特别的开心。

该片于2018年8月10日在中国上映。

《一出好戏》由黄渤执导，黄渤、王宝强、舒淇、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤、李又麟联袂主演。

该片讲述了一群人意外流落荒岛而展开，众人置身荒岛野树，共同面对未知的全新旅程。

一出好戏剧情简介

马进(黄渤饰)欠下债务，与远房表弟小兴(张艺兴饰)在底层社会摸爬滚打，习惯性的买彩票，企图一夜爆富，并迎娶自己的同事姗姗(舒淇饰)。一日，公司全体员工出海团建，途中，马进收到了彩票中头奖的信息，六千万!就在马进狂喜自己翻身的日子终于到来之际，一场突如其来的滔天巨浪打破了一切。苏醒过来的众人发现身处荒岛，丧失了一切与外界的联系。在封闭小岛的背景下，失去规则、失去阶级、失去财富的他们呈现出人性百态的浮世绘。

早期宣传

2018年4月19日，发布定档海报与短片，并宣布正式定档;5月11日，电影《一出好戏》公布了欢迎光临版预告;5月30日，片方发布“又一出好戏”幕后真人秀先导预告，创新使用真人秀的方式生动地展现电影《一出好戏》的幕后创作。

其中有一张海报，看似普通，其实内藏玄机。黄渤与舒淇手牵手，好似情侣;舒淇一拳打在旁边的王迅，似乎有某种纠葛;张艺兴躺在树上，悠然自得;王宝强背靠大树，貌似有心事等等，每个人物形象都很鲜明，都有自己的故事。让我们充满好奇与期待。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号