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抖音M哥你说爱我就跟我走是什么歌 你说爱我就跟我走歌曲详解

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 14:51:25| 编辑：林克醒来

抖音上有很多高人气的网红，最近有一首歌也火了，那么大家想不想知道抖音M哥你说爱我就跟我走是什么歌？快和小编一起来看看吧。

抖音M哥你说爱我就跟我走是什么歌

【你说爱我就跟我走 风雨也跟我走 海角也跟我走】是歌曲《爱我就跟我走》的歌词，歌曲原唱是王鹤铮，王鹤铮是内地知名歌手，曾出演过影视剧：《唐史》、《证人》、《双喜》等，代表音乐作品有《让我们一起到老吧》《爱我就跟我走》《情人宝贝》等。

其实歌曲《爱我就跟我走》是2013年06月06日发行的一首歌曲，收录在专辑《让我们一起到老吧》，不过很多小伙伴还没有听过这首歌曲，最近因为抖音很多人唱所以再次引发网友的关注。近日抖音M哥就翻唱了一次，收获了不少点赞。

歌曲《爱我就跟我走》整首歌曲歌词朗朗上口，旋律也很好听，整首歌听出了一种无奈的感觉，明明看曲名是很甜的一首歌，反而歌曲本身让人有一点伤感，感兴趣的小伙伴可以在各大音乐平台搜索试听及下载。

你说爱我就跟我走歌词

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走 勇敢牵我的手

让爱带我们到尽头

清晨的眼泪 淋湿手里的玫瑰

昨夜点的火 早就悄悄化成灰

我不用太久听我最后的要求

如果你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走 勇敢牵我的手

让爱带我们到尽头

清晨的眼泪 淋湿手里的玫瑰

昨夜点的火 早就悄悄化成灰

我不用太久听我最后的要求

如果爱我你就轻轻点点头

爱我你就轻轻点点头

誓言忘了吗 拥抱忘了吗

我们曾经那些甜蜜温暖的话

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走

勇敢牵我的手 让爱带我们到尽头

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走

勇敢牵我的手 让爱带我们到尽头

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走

勇敢牵我的手 让爱带我们到尽头

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走 勇敢牵我的手

让爱带我们到尽头

清晨的眼泪 淋湿手里的玫瑰

昨夜点的火 早就悄悄化成灰

我不用太久听我最后的要求

如果你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走 勇敢牵我的手

让爱带我们到尽头

清晨的眼泪 淋湿手里的玫瑰

昨夜点的火 早就悄悄化成灰

我不用太久听我最后的要求

如果爱我你就轻轻点点头

爱我你就轻轻点点头

誓言忘了吗 拥抱忘了吗

我们曾经那些甜蜜温暖的话

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走

勇敢牵我的手 让爱带我们到尽头

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走

勇敢牵我的手 让爱带我们到尽头

你说爱我就跟我走 风雨也跟我走

海角也跟我走 决定就不回头

你说爱我就跟我走

勇敢牵我的手 让爱带我们到尽头

看完这篇文章有何感受？

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