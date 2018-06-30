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邓超下跪感谢怎么回事 邓超下跪感谢事件详情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 14:49:03| 编辑：林克醒来

邓超是大家都很喜欢的一位笑星，那么大家想不想知道邓超下跪感谢怎么回事？小编为大家带来了邓超下跪感谢事件详情介绍，一起来看看吧。

邓超下跪感谢怎么回事

奔跑吧最新一季最后一期即将收官，邓超在后面的录制结束时向节目组下跪感谢，自己说没有对节目组幕后人员照顾到。

邓超下跪感谢跑男节目组，在6月29日晚播出的《奔跑吧》中，节目组幕后英雄纷纷现身。令人意外的是，邓超在节目中向现身的工作人员下跪，直呼：“你们辛苦了，我在节目中没有关心到你们。”

邓超为什么要下跪感谢

邓超向工作人员直接下跪感谢，大呼“我在节目里没有关心到你们”，还轻声嘟嚷着“只能把孩子送给你们了，等等爸爸对不起你”超哥的这波操作走心了。作为收官之战，《奔跑吧》在本周也放出了最后的预告，在预告中，作为嘉宾的魏大勋成为了最大的惊喜，一向以搞笑见长的他如今也将在《奔跑吧》中为大家带来欢乐与笑点。在称赞邓超的同时，此事也引来了一些争议，有部分网友认为邓超在节目中当众下跪不太好，甚至有网友质疑是在作秀，但也有网友表示邓超是真性情。

本来身穿长裙的baby，此次摔倒也是在网络上引起了不少人的质疑，许多网友甚至直言，不考虑成员们的安全实在是太过分。而在节目中，作为队长的等超，也是在节目中表白工作人员，但是却遭遇到了拒绝，无奈之下的邓超甚至大方的跪在了节目组和工作人员面前向一路陪伴的工作人员表示自己的感谢。

没想到的是他们却开玩笑说不要邓超的拥抱，邓超当时也是有些郁闷，憋炸胸腔的诚意竟无处释放。最终邓超选择了所有人都意想不到的方式下跪致谢：你们辛苦了。这个动作真是诚意满满。

看完这篇文章有何感受？

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