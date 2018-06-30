克罗地亚vs丹麦比分预测 2018世界杯克罗地亚vs丹麦买谁赢

2018世界杯已经开战多日了，其中瑞克罗地亚vs丹麦的比赛将于7月2日凌晨举行，那么2018世界杯克罗地亚vs丹麦彩票买谁赢？小编为大家带来了克罗地亚vs丹麦战绩与比分分析，一起来看看吧。

克罗地亚VS丹麦

比赛性质：1/8决赛

比赛时间：2018年7月2日2:00

直播频道：CCTV5

对战分析

克罗地亚队与丹麦队的比赛，是双方在国际大赛层面上的第二次相遇。在22年前的1996年欧洲杯上，苏克、博班等人领衔的克罗地亚队，在自己的首次大赛之旅中，3比0大胜劳德鲁普兄弟和舒梅切尔的卫冕冠军丹麦队。

如今，博班在国家队的接班人摩德里奇已经33岁了，而站在丹麦队大门前的，恰恰就是传奇门将的儿子小舒梅切尔，埃里克森则成为了丹麦队新的核心球员。

“格子军”在小组赛里，取得了骄人的三战全胜，在已经结束小组赛的球队里只有乌拉圭队有同样的表现。他们足够的理由，期待成为本届杯赛中最大的黑马。不过丹麦队并不好对付，他们在小组赛阶段的防守表现非常优秀，仅仅在与澳大利亚的比赛中丢掉了一个点球，而且球队的核心埃里克森状态不错，到时候很有可能给克罗地亚制造麻烦。

值得一提的是，这也是克罗地亚队自从1998年以来，第一次在世界杯小组赛出线，此前的2002、2006和2014三届，他们都在小组赛阶段就遗憾地打道回府了。而在此之前，他们仅有两次在欧洲杯中小组突围，不过都倒在了淘汰赛首轮。

克罗地亚预计首发：2018世界杯克罗地亚对丹麦比分预

丹麦预计首发：

比赛时间：北京时间7月2日凌晨2:00 比赛地点：下诺夫哥罗德体育场 第七小编认为常规时间双方会战平，在加时赛中决出胜负。

预计比分：克罗地亚2：1丹麦(加时)