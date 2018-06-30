抖音温婉微博直播回应整容 抖音温婉素颜照片

抖音上有很多高人气的网红，前一段时间被封杀的温婉就是其中之一，近日抖音温婉微博直播回应整容，大家想不想看看抖音温婉素颜照片？一起来看看吧。

不知道大家是否还记得前段时间的抖音女神温婉吗?“gucciguccipradaprada......”伴随着一阵魔性的曲调，这条短时频不到十天内将抖音用户温婉，推入了千万级网红的梯队。年仅17岁的她，也被赋予了“蹦迪女神”的称号。

但是仅仅几天，大红大紫的温婉就被曝出诸多黑料，三观不正，价值观扭曲的事实让温婉遭到了互联网的封杀，封杀之后虽然温婉试图尝试开小号重回短视频，但是也无济于事。

曾经的抖音一姐温婉，近日发微博声明将通过直播，向广大网友回复一些信息，为了让大家一起方便吃瓜，小编特意带来了抖音温婉直播视频完整版，温婉在哪个平台直播。

昨日下午，温婉在微博首度公开回应将在6月28日晚在微博进行直播回应关于网络上的那些黑料。关于之前在网络上曝光温婉不学无术、蹦迪、逛夜店、整容、脾气不好等黑点此次温婉将如何进行回应，目前不少温婉的粉丝仍然支持她，粉丝表示那些黑料都是网友爆的没有证据，如果是黑粉有意抹黑温婉，希望某些网友理智一点。

“忘不了停车场那个女人”目前已经成为抖音上一个热门评论，只要有模仿温婉在停车场拍摄短视频基本上就会出现这个评论。而在温婉微博首度回应今日6月28日晚8点将在微博回应网络上对于自己的一些黑料时，喜爱温婉的粉丝们已经按捺不住了。网友细化温婉并不会被所谓的黑料影响，就像网友说的：“我是看你比较甜，我管你是干啥的，我管你有没有黑料，我管你那么多?你就是很甜啊!”

直播中她表示自己的下巴很短，只是笑起来很尖，所以摇头舞视频里的样子和现在的不一样。同时又解释自己的鼻子是遗传的，还亲自扭了几下以证明真实性。最后还分析了一下自己的苹果肌，力证自己是纯天然无污染的颜值。

同时，她也展示了一个小技巧。因为自己胳膊很长， 骨架很大，所以手臂能够绕过后脑勺摸到自己的耳朵。然后趁机表示自己的脸也很大。

直播中她还表示自己拍视频并不是想火。当初只是觉得好玩，就拍了个视频，一觉醒来就成百万网红了，再过几天就成为千万级网红了。不过在直播中，网友最关心的其实是有没有美颜的温婉长相到底差距有多大。