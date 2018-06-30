91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

抖音温婉微博直播回应整容 抖音温婉素颜照片

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 14:02:53| 编辑：林克醒来

抖音上有很多高人气的网红，前一段时间被封杀的温婉就是其中之一，近日抖音温婉微博直播回应整容，大家想不想看看抖音温婉素颜照片？一起来看看吧。

不知道大家是否还记得前段时间的抖音女神温婉吗?“gucciguccipradaprada......”伴随着一阵魔性的曲调，这条短时频不到十天内将抖音用户温婉，推入了千万级网红的梯队。年仅17岁的她，也被赋予了“蹦迪女神”的称号。

但是仅仅几天，大红大紫的温婉就被曝出诸多黑料，三观不正，价值观扭曲的事实让温婉遭到了互联网的封杀，封杀之后虽然温婉试图尝试开小号重回短视频，但是也无济于事。

抖音温婉直播回应整容 温婉素颜曝光

曾经的抖音一姐温婉，近日发微博声明将通过直播，向广大网友回复一些信息，为了让大家一起方便吃瓜，小编特意带来了抖音温婉直播视频完整版，温婉在哪个平台直播。

昨日下午，温婉在微博首度公开回应将在6月28日晚在微博进行直播回应关于网络上的那些黑料。关于之前在网络上曝光温婉不学无术、蹦迪、逛夜店、整容、脾气不好等黑点此次温婉将如何进行回应，目前不少温婉的粉丝仍然支持她，粉丝表示那些黑料都是网友爆的没有证据，如果是黑粉有意抹黑温婉，希望某些网友理智一点。

抖音温婉直播回应整容 温婉素颜曝光

“忘不了停车场那个女人”目前已经成为抖音上一个热门评论，只要有模仿温婉在停车场拍摄短视频基本上就会出现这个评论。而在温婉微博首度回应今日6月28日晚8点将在微博回应网络上对于自己的一些黑料时，喜爱温婉的粉丝们已经按捺不住了。网友细化温婉并不会被所谓的黑料影响，就像网友说的：“我是看你比较甜，我管你是干啥的，我管你有没有黑料，我管你那么多?你就是很甜啊!”

直播中她表示自己的下巴很短，只是笑起来很尖，所以摇头舞视频里的样子和现在的不一样。同时又解释自己的鼻子是遗传的，还亲自扭了几下以证明真实性。最后还分析了一下自己的苹果肌，力证自己是纯天然无污染的颜值。

同时，她也展示了一个小技巧。因为自己胳膊很长， 骨架很大，所以手臂能够绕过后脑勺摸到自己的耳朵。然后趁机表示自己的脸也很大。

抖音温婉直播回应整容 温婉素颜曝光

直播中她还表示自己拍视频并不是想火。当初只是觉得好玩，就拍了个视频，一觉醒来就成百万网红了，再过几天就成为千万级网红了。不过在直播中，网友最关心的其实是有没有美颜的温婉长相到底差距有多大。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号