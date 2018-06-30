西班牙vs俄罗斯比分预测 2018世界杯西班牙vs俄罗斯比分与投注分析

2018世界杯已经开战多日了，其中瑞西班牙vs俄罗斯的比赛将于7月1日晚举行，那么2018世界杯西班牙vs俄罗斯彩票买谁赢？小编为大家带来了西班牙vs俄罗斯比分与投注分析，一起来看看吧。

比分预测：俄罗斯vs西班牙预测比分：0：2 1：2

世界杯八分之一决赛都是单场淘汰制，90分钟常规时间战平将有30分钟加时赛，加时赛若是仍旧战平将直接进入点球大战。

俄罗斯在世界排名上要比西班牙高60名，两队在纸面实力差距较大，俄罗斯虽然在小组赛前两战豪取两场大胜，但是对手水平一般并没有太大对比意义，在末战球队更是惨遭0:3败绩，面对比乌拉圭实力更为强劲的西班牙球队很难有什么作为，西班牙虽然在小组赛表现一般，但在单场淘汰上，有中场天团以及科斯塔坐镇，球队面对俄罗斯取胜难度不大，从赔率看目前西班牙取胜1.60水位，后期水位应该会有所下调，东道主在面对世界杯欧洲杯双料冠军的西班牙上，恐要止步世界杯之率。

西班牙23人阵容大名单：

门将：德赫亚(曼联)，雷纳(那不勒斯)，科帕(毕尔巴鄂竞技)

后卫：阿尔巴(巴萨)，蒙雷亚尔(阿森纳)，皮克(巴萨)，拉莫斯(皇马)，纳乔(皇马)，卡瓦哈尔(皇马)，奥德里奥索拉(皇家社会)，阿斯皮利奎塔(切尔西)

中场：布斯克茨(巴萨)，伊涅斯塔(巴萨)，伊斯科(皇马)，阿森西奥(皇马)，大卫-席尔瓦(曼城)，蒂亚戈(拜仁)，科克(马竞)，萨乌尔(马竞)

前锋：迭戈-科斯塔(马竞)，阿斯帕斯(塞尔塔)，巴斯克斯(皇马)，罗德里戈(巴伦西亚)

俄罗斯23人阵容大名单：

门将：阿金费耶夫(莫斯科中央陆军)，加布罗夫(布鲁日)，鲁涅夫(圣彼得堡泽尼特)

后卫：格拉纳特(喀山红宝石)，伊格纳舍维奇(莫斯科中央陆军)库德里亚绍夫(喀山红宝石)，库捷波夫(莫斯科斯巴达)，塞梅诺夫(格罗兹尼艾卡马特)，斯莫尔尼科夫(圣彼得堡泽尼特)，马里奥-费尔南德斯(莫斯科中央陆军)

中场：加辛斯基(克拉斯诺达尔)，戈洛文(莫斯科中央陆军)，扎戈耶夫(莫斯科中央陆军)，叶罗辛(圣彼得堡泽尼特)，日尔科夫(圣彼得堡泽尼特)，佐布宁(莫斯科斯巴达)，库兹亚耶夫(圣彼得堡泽尼特)，安东-米兰丘克(莫斯科火车头)，萨梅多夫(莫斯科斯巴达)，切里舍夫(比利亚雷亚尔)

前锋：久巴(图拉兵工厂)，阿列克谢-米兰丘克(莫斯科火车头)，斯莫洛夫(克拉斯诺达尔)

阵容对比：

1，前锋对比：俄罗斯的久巴本届世界杯表现出色，球队既有出色的身体素质又有较为精湛的射术，但球队以往的头号前锋斯莫洛夫状态低迷，球队选择并不多，而西班牙这边由科斯塔领衔的西甲前锋线攻击力十足，在攻击能力上西班牙优势明显。

2，中场对比：俄罗斯中场绝对核心扎戈耶夫受伤，戈洛温与切里舍夫发挥出色，但球队与西班牙的世界最强中场线比起来还是差距太大，预计还是布斯克茨、伊涅斯塔、伊斯科与大卫席尔瓦出任中场，中场纸面阵容是完爆俄罗斯。

3，后防对比：西班牙队后防首发基本锁定“皇马巴萨”帮，而俄罗斯这边后防年龄与速度都是不小问题，两队后防差距同样较大。

4，门将对比：阿金费耶夫是俄罗斯最知名的球员，虽然年纪略大但是能力还是有的，而德赫亚世界杯表现并不如意状态低迷，失误不少，在门将对比表现上两支球队相差不大。总结：俄罗斯前锋中场后防门将几乎占据全面劣势，其中中场劣势最为明显，球队要想有所作为必须限制西班牙中场天团的发挥。

两队参加世界杯次数：

俄罗斯：

世界杯参赛次数：11次

FIFA排名：70

俄罗世界杯最好成绩：第四名

西班牙：

世界杯参赛次数：14次

FIFA排名：10

世界杯最好成绩：第四名