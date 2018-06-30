乌拉圭vs葡萄牙比分预测 2018世界杯乌拉圭vs葡萄牙战绩与比分分析

2018世界杯已经开战多日了，其中瑞乌拉圭vs葡萄牙的比赛将于7月1日凌晨举行，那么2018世界杯乌拉圭vs葡萄牙彩票买谁赢？小编为大家带来了日乌拉圭vs葡萄牙战绩与比分分析，一起来看看吧。

北京时间2018年7月1日02:00，俄罗斯世界杯八分之一淘汰赛乌拉圭队VS葡萄牙队的比赛将在索契菲什特体育场进行。

比赛分析及结果预测：

世界杯八分之一决赛都是单场淘汰制，90分钟常规时间战平将有30分钟加时赛，加时赛若是仍旧战平将直接进入点球大战。

就两队世界排名而言乌拉圭排名第21而葡萄牙排名第3，葡萄牙还是新科的欧洲杯冠军，理应在实力上有所优势，但就小组赛表现来看，葡萄牙表现并没有乌拉圭出色，球队中后场都占据劣势，但球队毕竟还是有当今的绝代双骄之一的C罗，对于球队的支持很大，乌拉圭小组赛实力优势明显并没有经历太大的考验，总体而言基本面上两队是均势状态。

而在赔率上也是对于两队给出55开的态势，本场比赛最关键的一环就是乌拉圭后场双星戈丁吉梅内斯能不能锁死C罗，两名球员来自马竞对于C罗极其了解，若是成功限制C罗取胜几率将大大提高，乌拉圭最大优势还是在于攻击线的强大，苏亚雷斯卡瓦尼是巴萨大巴黎两支豪门的头号前锋，而葡萄牙后防年纪大转身慢速度慢，小组赛后防有不少失误，面对两个实力强劲的前锋，想要顶住冲击的难度势必很大。

在前锋线均势但中后场落入劣势的情况下，葡萄牙八分之一决赛想要取胜的难度很大，乌拉圭理应占有优势。

比赛结果预测：初步看好乌拉圭能够在八分之一决赛上击败葡萄牙(包括加时、点球大战)。

预测比分：2:1,1:0

乌拉圭晋级之路回顾：

北京时间6月15日晚20点，2018俄罗斯世界杯A组第一轮的比赛在埃及和乌拉圭之间展开。在乌拉圭队内头号球星“苏神”苏亚雷斯屡屡错失良机的情况下，后卫2号吉梅内斯挺身而出打入绝杀进球，1：0战胜埃及队。

北京时间6月20日晚23点，2018俄罗斯世界杯A组第二轮的一场比赛在顿河畔罗斯托夫竞技场展开争夺，乌拉圭对阵沙特阿拉伯。本场比赛，苏亚雷斯打入全场唯一进球。最终，乌拉圭1-0战胜沙特阿拉伯，提前1轮小组出线。

北京时间6月25日晚22点，2018俄罗斯世界杯小组赛第三轮，A组的东道主俄罗斯0比3不敌南美劲旅乌拉圭，苏亚雷斯任意球破僵局，拉克索尔特远射造成对方边锋切里舍夫乌龙，俄罗斯边卫斯莫尔尼科夫又连吃两张黄牌被罚出场，卡瓦尼90分钟锦上添花。前3轮小组赛结束，乌拉圭以全胜战绩拿到A组头名。

葡萄牙晋级之路回顾：

北京时间6月16日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯B组展开首轮对阵，葡萄牙和西班牙在索契的菲什特体育场展开对阵。上半场比赛开场仅2分钟C罗创造点球并罚进，随后迭戈-科斯塔将比分扳平，中场结束前C罗梅开二度帮助葡萄牙再度领先;下半场比赛科斯塔和纳乔3分钟连续破门将比分反超，比赛结束前C罗任意球直接破门完成帽子戏法，两队最终3-3战平。

北京时间6月20日晚20点，2018年俄罗斯世界杯B组第二轮的一场焦点战役，在莫斯科卢日尼基体育场进行，欧洲冠军葡萄牙1-0力克北非劲旅摩洛哥，以1胜1平暂时跃居小组头名。第4分钟，穆蒂尼奥传中，C罗鱼跃冲顶得分，收获本届赛事第4球。

北京时间6月26日凌晨2点，2018年俄罗斯世界杯小组赛B组第3轮，葡萄牙和伊朗在萨兰斯克的莫尔多维亚竞技场展开最后一轮小组赛的对决。上半场比赛结束前夸雷斯马外脚背世界波，下半场比赛C罗创造但罚丢点球，伊朗终场前通过VAR获得点球并罚进。葡萄牙最终1-1战平伊朗。本场比赛过后积5分的葡萄牙排在小组第2晋级16强。

2018世界杯乌拉圭23人大名单：

门将：穆斯莱拉(加拉塔萨雷)、马丁-席尔瓦(瓦斯科达迦马)、坎帕尼亚(独立);

后卫：戈丁(马德里竞技)、科茨(葡萄牙体育)、吉梅内斯(马德里竞技)、佩雷拉(波尔图)、加斯顿-席尔瓦(独立)、卡塞雷斯(拉齐奥)、巴雷拉(佩纳罗尔);

中场：南德斯(博卡青年)、托雷拉(桑普多利亚)、贝西诺(国际米兰)、本坦库尔(尤文图斯)、卡洛斯-桑切斯(蒙特雷)、克里斯蒂安-罗德里格斯(佩纳罗尔)、拉克索尔特(热那亚)、德阿拉斯卡埃塔(克鲁塞罗)、乌雷塔维斯卡亚(蒙特雷);

前锋：戈麦斯(塞尔塔)、斯图亚尼(赫罗纳)、卡瓦尼(巴黎圣日耳曼)、苏亚雷斯(巴塞罗那)。

2018世界杯葡萄牙队23人大名单：

门将：安东尼-洛佩斯(里昂)，贝托(哥兹塔比)，帕特里西奥(葡萄牙体育)

后卫：布鲁诺-阿尔维斯(流浪者)，塞德里克-苏亚雷斯(南安普顿)，丰特(大连一方)，马里奥-鲁伊(那不勒斯)，佩佩(贝西克塔斯)，格雷罗(多特蒙德)，里卡多-佩雷拉(波尔图)，鲁本-迪亚斯(本菲卡)

中场：阿德里安-席尔瓦(莱斯特城)，布鲁诺-费尔南德斯(葡萄牙体育)，若昂-马里奥(西汉姆联)，穆蒂尼奥(摩纳哥)，曼努埃尔-费尔南德斯(莫斯科火车头)，威廉-卡瓦略(葡萄牙体育)

前锋：安德烈-席尔瓦(AC米兰)，伯纳多-席尔瓦(曼城)，C罗(皇家马德里)，热尔松-马丁斯(葡萄牙体育)，格德斯(瓦伦西亚)，夸雷斯马(贝西克塔斯)。

两队参加世界杯次数：

乌拉圭是历史上国际赛对赛次数最多的国家足球队之一，拥有丰富的大赛经验，是一只老牌强队，曾夺得过两次世界杯冠军，世界上仅有的获得过两次世界杯冠军的8个国家之一。

乌拉圭：13次

FIFA排名：21

乌拉圭世界杯最好成绩：1930年和1950年的冠军

参赛时间：1930年、1950年、1954年、1962年、1966年、1970年、1974年、1986年、1990年、2002年、2010年、2014年、2018年

葡萄牙做为欧洲强队，参加世界杯次数仅仅只有7次，球队从未获得过世界杯冠军，最好成绩为1966年季军。

葡萄牙：7次

FIFA排名：3

葡萄牙世界杯最好成绩：打入决赛圈6次;1966年季军，2006年殿军

参赛时间：1966年、1986年、2002、2006、2010、2014、2018

乌拉圭VS葡萄牙赔率图：

乌拉圭与葡萄牙的八分之一淘汰赛一确定，著名博彩公司BET365就开出盘口，在欧赔方面即时为2.80 3.00 3.00组合，亚盘为0.97 平手 0.96，在盘口方面为均势盘口。

乌拉圭葡萄牙阵容对比：

两队都较为擅长于442阵型，以下就按照442阵型进行对比

1，前锋对比：C罗搭档B罗，苏亚雷斯搭档卡瓦尼，首发攻击线堪称是势均力敌，苏亚雷斯卡瓦尼技术层面应该更为出色，C罗B罗速度抢点有所优势，而在替补前锋方面，俱乐部表现火热的斯图亚尼与格德斯理应作为两队前锋替补的首个选择，总体而言，两队前锋实力是一个均势。

2，中场对比：按照纸面实力来看葡萄牙的威廉卡瓦略与穆蒂尼奥领衔的中场理应要强于“意甲帮”的乌拉圭中场线，但就三场小组赛的发挥而言，乌拉圭中场的传控阻截明显要好于葡萄牙中场，其中尤文的本塔库尔表现出色，依照两队小组赛表现来看，乌拉圭中场线有所优势。

3，后防对比：乌拉圭有马竞老少组合戈丁+吉梅内斯，要经验有经验要身体有身体要速度有速度，而在葡萄牙这边，佩佩与冯特的年龄都偏大，两个球员都已经不在五大联赛效力，球员不论是在体力还是实力都要逊出一筹，并且乌拉圭后防小组赛未丢一球，而葡萄牙丢了4球，综合各方面，乌拉圭后防线有不小优势。

4，门将对比：两队门将在小组赛中都有较出色发挥，实力相差不大。

总结：葡萄牙后防中场占劣势，其中葡萄牙后防占据不小劣势，攻击线C罗B罗VS苏亚雷斯卡瓦尼55开!