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QQ宠物将停运 QQ宠物停运补偿方案一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 13:50:17| 编辑：林克醒来

QQ宠物相信是不少网友的回忆，大家现在还在玩QQ宠物吗？近日有消息称QQ宠物将停运，小编为大家带来了QQ宠物停运补偿方案一览，一起来看看吧。

QQ宠物将停运是真的吗 大家的企鹅宠物现在怎么样了

6月30日早间消息，腾讯在官方论坛发布公告发布公告，表示《QQ宠物》、《乐斗Ⅱ》退市，9月15日停止运营。停运具体时间节点为：2018年07月05日，停止游戏充值和新用户注册;2018年09月15日，正式停止游戏运营，关闭游戏，停止官方渠道游戏客户端下载，玩家无法登陆游戏;2018年09月30日，游戏官网、论坛、专属客服关闭。

官方还公布了停运补偿方案，补偿将以Q币为主。

《QQ宠物》是腾讯公司推出的一款虚拟社区喂养游戏，贯穿宠物成长全过程，包括喂食、清洁、打工、学习、游戏、结婚、生蛋、旅游、任务

以下为《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》退市公告全文：

亲爱的各位玩家：

感谢大家一直以来对《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》的支持和厚爱。

由于各种原因，我们不得不做出一个万分艰难的决定，怀着万分遗憾的心情宣布：腾讯将于2018年9月15日正式停止《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》的运营。停运具体事项安排如下：

2018年07月05日，停止游戏充值和新用户注册;

2018年09月15日，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，停止官方渠道游戏客户端下载，玩家无法登陆游戏;

2018年09月30日，游戏官网、论坛、专属客服关闭。

游戏服务器关闭后，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。

为表达我们深深的歉意，并感谢大家的支持和理解，我们准备了补偿活动(具体见下文)。该补偿活动所涉及的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效粉钻特权的替换。

参与补偿活动的时间： 2018年7月16日- 2018年9月15日。一旦您参与补偿活动，即视为对补偿/替换方案的认可。若玩家未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿/替换的权利。

若您对停运事宜和补偿活动有任何疑问或建议，请向我们留言反馈。

《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》停运补偿活动

1.《Q宠大乐斗》大礼包或《疯狂联盟》大礼包

2018年7月5日0点前注册《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》的玩家，根据游戏等级给予相应的补偿大礼包，详细如下：

《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》等级大于0级，小于等于100级，领取一个价值20QB大礼包;

《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》等级大于100级，小于等于200级，领取一个价值100QB大礼包;

《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》等级大于200级，领取一个价值500QB大礼包;

同时，玩家未到期的粉钻特权也将转换为相应的游戏特权，详细如下：

未到期的粉钻每100天可换《Q宠大乐斗》达人月卡一个或《疯狂联盟》王者契约卡(30天)，不满100天的按100天计;

例如：A用户粉钻未到期时间为10天，则可换领一个达人月卡或王者契约卡(30天)，B用户粉钻未到期时间为220天，则可换领三个达人月卡或王者契约卡(30天)，依此类推。

2.《全民大乐斗》大礼包

2018年7月5日0点前注册《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》的玩家，均可在补偿活动进行期间进入补偿页面扫码领取《全民大乐斗》的大礼包。

3.《QQ宠物》纪念明信片

我们跟每一位玩家一样，对于《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》有着难以割舍的情感。为此，我们为广大玩家特制了一枚纪念明信片，希望《QQ宠物》和《乐斗Ⅱ》给您的人生留下一段最美好的回忆!

关于补偿活动及明信片邮寄地址填写页面，请继续关注《QQ宠物》论坛公告。

《QQ宠物》项目组

2018年6月29日

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