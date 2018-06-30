逆水寒血河职业PVP怎么加点？逆水寒血河职业PVP和PVE有什么区别

逆水寒游戏中PVP和PVE的打法不同，那么逆水寒血河职业怎么加点?逆水寒血河PVP3V3如何加点呢?一起和91小编来看看吧。

《逆水寒》中分为流派技能与江湖技能，各流派技能除通用外各不相同，作为八大门派之一的血河，其将长枪作为武器，是一个偏战士类的职业，也是八大职业中唯一可马战的角色，那么血河的技能该如何加点呢?下面给大家带来“源次元丶力泉”分享的《逆水寒》血河职业技能加点推荐，一起来学习一下吧。

二测血河技能表 二测三测技能改动对比：

取消血雨风暴：可陆地可上马大风车，按照网易的尿性可能会改成80以后的绝技

取消鹰!击长空：非指向性强控钩子那个技能

取消千军破：造成秒杀大量伤害，降低PVE40%防御

取消凝枪：蓄力霸体PVP反手预判技能

职业技能凌云跃改成武器技能(没什么太多影响)

饮血改名为丹心饮意

血脉相连改名为不屈守护

增加铁画银钩：枪魂高点亮爆发秒伤技能

增加烈焰枪：武器枪上附加火属性buff，加攻击伤害

增加万夫莫敌：霸体，只能在陆地上使用的小风车，可走动，秒伤低，可提前打出最后一下，最后一下伤害只偏高一点点

增加霸者横栏：副T加BOSS仇恨，加防御技能

三测血河技能表 机制技能：

天伤：持续掉血，加血盾加伤害

心法：

划天：被动提升属性，反正点满就是了

武器技能：

刺：搓招必备

扫：PVE搓招必备神技

挑：PVP搓招必备神技

红莲咆哮戟：霸体，爆发，PVP/E综合神技，可按空格提前取消连招效果

追：马上神技能

凌云跃：单挑陆战神技

扫六合：PVE破甲，PVP没什么用处

蛟龙震海：霸体，高秒伤，低控制

职业技能(建议)：

铁画银钩：枪魂高，达到零界点，点亮按下键位秒伤越高

烈焰枪：枪附着火属性buff，加攻击伤害

丹心饮意：自己舔自己，周围人怪越多，舔回来的血越多

枪笼：弱控、减疗、单挑神技能、但是被控住的人不要交解控，也能在在里面释放技能

万夫莫敌：霸体陆地小风车，秒伤极低，最后一段可提前释放，打出一个小爆发

定魂：霸体解控

霸者横栏：PVE嘲讽减自己伤害技能，副T技能，点1级即可，鸡肋技能，没什么太多用处

铁骑：战场神技(后面会单独拿出来讲)

碧血旗：PVE神技，团队百分比防御buff

崩龙腿：PVP神技，弱控，强位移，逃生

熔渊霸气：战场神技，类似于烈焰斗篷几秒内灼烧周围敌人

不屈守护：给队友血盾，PVE保护技能，PVP鸡肋

铁骑上马技能：

上马刺：马踏，前摇长，要预判别人走位，带击飞控制效果

上马扫：马上伤害技能，持续小输出，鸡肋

上马挑：前摇后摇都很长，命中率低，具体要看大家的对职业的理解

上马追：马上霸体，在马上不可被控制

上马熔渊霸气：高移速灼烧技能，战场很好用来蹭助攻

PVP技能点法： 3V3加点技能：

天伤、划天

刺、挑、红莲咆哮戟、追、蛟龙震海、丹心饮意、万夫莫敌、定魂、铁骑、崩龙腿

扫为什么不带?

没有比较好扫配合的搓招。

为什么不带枪笼?

枪笼打奶妈可以带，有减疗效果，枪笼打九灵不好选中，打神相定身还可以用技能击退你控制你，记住枪笼是个弱控，它不是强控，控住的人只是不能位移而已，是可以在里面放其他控制技能，也就是说枪笼上，即使你控制住别人了，别人在你过来的一瞬间可以反控你，所以不带。枪笼这个技能相对鸡肋一点点，但1V1枪笼技能还是有比较不错的表现。

追现在的优先级大于凌云跃：

凌云跃打一环回音突进，控制可能被反手。在PK神相时，很难第一次打上第一段，即使你第二段突进了，神相也可以用冰墙阻挡凌云跃的第二段突过去，这样血河突进直接会撞上冰墙的位置。在PK九灵时，凌云跃的第一段经常会命中九灵的宝宝，让这个技能直接废掉。

然而1V1插旗凌云跃是个很不错很实用的技能。

追：铁骑技能的下，可以开出不可阻挡霸体效果，增强高额的机动性。在陆战的情况，追在命中敌方时，能触发第二段位移，配合着崩龙腿用，机动性追击力特别强势。

PS：凌云跃现在有个不知是不是BUG的判定，如果技能第一段打中敌方，敌方站在NPC正后方一段距离，第二段凌云跃打中的是阻隔的NPC，而不是敌方玩家，要不就是第二段有技能动画却在原地不动。同理神相冰墙也会阻隔凌云跃二段的突进，可能突进到神相的冰墙上亦或是原地有动画而不动。

PVE技能加点：

通用点法技能：

天伤、划天

刺、扫、挑、红莲咆哮戟、蛟龙震海、铁画银钩、烈焰枪、丹心饮意、定魂(解控)、碧血旗(群体加防buff)或不屈守护(给队友盾)

打BOSS加点技能：

天伤、划天

刺、扫、挑、红莲咆哮戟、扫六合(削甲)、铁画银钩、烈焰枪、丹心饮意、定魂(解控)、碧血旗(群体百分比加防buff)或不屈守护(给队友盾)

副T技能：

天伤、划天

刺、扫、挑、红莲咆哮戟、扫六合(削甲)、铁画银钩、丹心饮意、定魂(解控)、霸者横栏(加防御嘲讽)、碧血旗(群体百分比加防buff)

为什么后面两个技能加点不用蛟龙震海高爆发?

在PVE中，蛟龙震海是群体伤害爆发偏多，秒伤没有红莲咆哮戟高，而扫六合这个技能加的削甲是个团队在副本中的百分比的一个输出加成，这样能使队伍的输出更高。

注：铁画银钩的秒伤输出很高，前提是枪魂高，点亮铁画银钩技能，然后使用技能达到最高秒伤。

小技巧：烈焰枪可以在释放持续性技能时使用，不和其他技能共享公共CD时间。

七进七出战场技能加点：

刺、挑、红莲咆哮戟、追、蛟龙震海、丹心饮意、定魂、铁骑、崩龙腿、熔渊霸气