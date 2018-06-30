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《SD敢达强袭战线》有哪些王牌机师？《SD敢达强袭战线》王牌机师哪个好？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 11:11:14| 编辑：墨染西行

作为高达粉丝向游戏，《SD敢达强袭战线》中有着很多高人气王牌机师，《SD敢达强袭战线》有哪些王牌机师？《SD敢达强袭战线》王牌机师哪个好？91小编给大家介绍一下新加入的王牌机师

《SD敢达强袭战线》是以超人气动漫《机动战士敢达》为主题的3D动作手游，在版本的不断更新中，有越来越多的机师加入到了游戏之中，尤其是在新版本中，又有很多拥有强力技能的新面孔出现在战场之上。这一次让我们来看一下在新版本中加入的王牌机师中有哪些表现优异呢。

UR 利邦兹·阿尔马克，拥有技能：革新者首领：普攻+2000、普防+2000、精神+2000、血量+2000;波状攻击;Veda权限I：技防+2000、机体回避+5000，搭载再生敢达和再生敢达(trans am)时释放技能能量消耗降低40%;再生地球之子：能量回复+60%，搭乘再生敢达和再生敢达(trans am)时，普攻+4000，技攻+4000

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UR 莱尔·狄兰迪：攻击战术;波状攻击;狙击手;Lockon/Haro：普攻+2000、回避+5000，搭乘智天使敢达以及智天使敢达(trans am)时精神+4000、暴击伤害+100%

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SSR 哈利·奥德：统御;攻击战术;亲卫队长：普攻+800、普防+800，搭乘金苏摩时移动速度+16

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《SD敢达强袭战线》是以超人气动漫《机动战士敢达》为主题，万代南梦宫倾力打造的3D动作手游，传承自主机游戏的质感和操作体验。携全系列人气机体、美女机师疾驰而来!游戏好玩易上手，融入了战队养成、羁绊搭配、远征模式、编年史副本、大规模ACE战等丰富玩法，让你快速融入敢达世界享受战斗的快感!

看完这篇文章有何感受？

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