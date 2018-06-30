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方舟生存进化恐龙不见了怎么办？方舟生存进化中玩家找不到恐龙怎么召回

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 11:09:07| 编辑：墨染西行

方舟生存进化中玩家驯化恐龙后可能跑着跑着发现自己的龙不见了，那么方舟生存进化恐龙不见了怎么办？方舟生存进化中玩家找不到恐龙怎么召回今天91小编就带来了恐龙召回的方法介绍，赶紧来参考一下吧!

方舟生存进化中玩家驯化恐龙后可能跑着跑着发现自己的龙不见了，那么恐龙不见了怎么办呢?这个时候就需要用到召回的方法了。

恐龙召回方法

恐龙丢了怎么办

一、如果你的恐龙刚丢不久，吹下口哨“跟随指令”看看界面下方有没反应，有提示数字(显示数字几代表你身边有几头龙)的话代表就在身边，仔细寻找一下即可，如果没有提示数字，代表恐龙不在身边了，得仔细寻找或者召回了!

口哨怎么用：方舟生存进化怎么让宠物跟随 方舟生存进化手机版宠物跟随方法

二、如果丢了很久，确定找不回来了，那么只能使用召唤功能了，但是恐龙会丢失除了鞍和生命水晶外的所有物品，召唤功能操作如下：

注：召唤功能需要先做一张床，恐龙只能召回到床位附近，床在技能界面右上角搜索“bed”即可找到制作。

1、打开左上角的背包，选择第二个人物属性界面，上边有个tames字母，点击打开。

方舟生存进化恐龙召回

2、打开tames统计界面，这里有个XX/40的，我们最高只能带40头恐龙，开头数字是你拥有的恐龙数量，可以先清点一下，确定你的龙是不是活着(所以抓完恐龙给它取个好名字很重要，好辨别)。

3、如果能找到你丢失的龙，那么恭喜，你的宝宝还幸存的，咱们可以使用召回功能，选择丢失的恐龙，点击下方的REQUEST召回(旁边的UNCLAIM是消灭恐龙，别搞错了!)

方舟生存进化恐龙召回方法

4、最后选择ACCEPT确定，这时会出现1个绿色进度条，进度条满了后，恐龙就会自动出现在你床的附近了。

方舟生存进化恐龙召回方法2

以上就是方舟生存进化恐龙不见了召回的方法介绍了，这个方法可以让你找到自己不见了的恐龙，但是也会损失恐龙身上的物品，所以大家能找到还是要尽量去找。

看完这篇文章有何感受？

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