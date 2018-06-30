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长生劫的第二关迷宫怎么走？长生劫的第二关过关流程是什么

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 11:06:28| 编辑：墨染西行

长生劫的第二关难度有点高，特别是对于路痴的玩家，那么长生劫的第二关迷宫怎么走？长生劫的第二关过关流程是什么？91小编给大家分享一下。

长生劫的第二关犹如一个迷宫一般，不少玩家饶了老半天也走不出去。也有些玩家是走出去了，但是带错了人碰到BOSS打不过。那么长生劫第二关到底怎么做才能通关呢?

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基本上不存在不掉妖魂的区域，只是几率问题，标注了妖魂的地方是我从这个房间起且之后的区域都获得过该妖魂。不一定特别准确

烛九阴：打不过往回走，临时加入队友，就打得过了。

司天盘：这个神秘区域里的机关就是不走回头路，每个按钮只踩到一次。跟图一那个是一样的道理。

迷宫区：出口有四波怪不好打，建议拿到分水珠后先回去升级人物，刚好够升一个。如果因为死亡掉落导致没有那么多珠子了就…努力怼过去吧，并不是完全打不过

直走部分：有剧情提示。

郭解：棺材需要分水刀开，不要用了，万一手贱已经用来升级人物，去下一个房间刷四级妖魂做。

绝世将军：二星人物打不过，会强行逃跑。先用机关困住推完这张图再回来打。机关是先踩四个角再踩中间的。

鬼打墙：1是三道楼梯的那个，走上中上中，四次进神秘区域。

2是类九宫格的那个，【直接直走】就进boss房间

沙土房：无暗雷可以饿着肚子挖，全开需要大约25个铲子(但没必要)

幻境：三个案台的怪第一时间逃跑，不要打。

BOSS：烧了四个小房间的树藤再开棺材。打完记得摸一下拿三图开门道具。

地图129%探索度：塌陷区的神秘区域全下去一次，沙土房注意墙边也要挖开，鬼打墙1共9%探索度。鬼打墙2类九宫格但不完全是，需要耐心多尝试几个方向组合。

看完这篇文章有何感受？

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