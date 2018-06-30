长生劫第一关地图怎么走？长生劫第一关完整流程是什么？

长生劫每一关的流程都是有点解密元素的，那么长生劫第一关要怎么过？91小编给大家介绍一下长生劫第一天所有要素

在长生劫第一关中，不少玩家碰到了各种各样的问题，比如BOSS不知道该怎么打，地图不会走，四象灯道具找不到。于

点击查看大图

如果中途休息，一定要买到路线图去挂机探索，商人处优先买火油，盐，朱砂。基础材料会越来越富余。

胖子入队：除了boss以外还是推荐继续用吕峰的重击打怪，不需要嘲讽，胖子入队以后回家可以开启挂机点和彩儿加入。

进门两波怪：游戏中很多门进去后会强制进战，此处为连续两波怪，请尽量不要残血进去。

岔路口：推荐先去左边拿开门古印然后去西边小郭处拿到摸金符回家，然后去上边，最后右边打血尸【不这么走也行，但凑齐三人组再去比较安全】

物资补充：纸条二上说的就是这里，有火把铲子之类现阶段不太好做的东西。

郭建国：人无心当死，会给第三个摸金符，拿了以后强制回家。

肉糜：不吃就会触发boss幻影尸王，带彩儿无脑奶可以打但是太墨迹了推荐三人组再来。吃掉就会获得一个50回合攻击力提升和79回合中毒状态

血尸：没有把握不要进这个房间，无法主动出去。房间无暗雷随便溜达，血尸只要是三人组随便你怎么打都能打死，2人组的话带彩儿是奶不上的，带别的人物就看你自己操作了，低几率能过。

【四象灵牌可以毁，没太大损失】打死血尸以后下面的门会开，记得摸箱子

七星棺：要按照一定的顺序才能全部推开，开了的棺材不会复原，推不开的换着多推几次就行了。

怪婴：最后一个七星棺，输了不会强制回家，不影响开门，可以升级以后回来打。只要有一个一星人物就随便怼了。有盾，彩儿奶就行了，趁着没盾的间隙放技能打。

妲己：不喝酒boss就会出来，三个都是零星人物的话奶好勉强能过，有风险。

一等妖魂：之前的妲己房间已经可以刷到了，但是考虑到队伍实力与地点的便捷推荐在这附近刷。

小孩儿：左右房间拿到红蓝雕像就可以推开棺材。把小孩带出去入土为安(需要回家)就可以获得神器镜子。

金牙：掰下来会触发血尸boss，1星人物轻松单挑。带回家送给金百万可以获得这位交易专用人才。不管它以后进来也还能拔。

四象：四个石像朝同一个方向就行，建议拿到5个驻颜珠就先回去升级彩儿，怪物难度有所提升。

踩石板：无同样之路，意思是不走回头路每个格子只踩一次过去，全部踩亮就是完成。这类机关后面也有难度提高版，总的来说太简单请自行探索体验游戏乐趣。

尸煞：踩完石板尸煞就会出来，直接逃跑打不过的。

然后先进左边房间开小机关，右边门才能打开。

进右边房间触发剧情打猴鼠，打完尸煞会被削弱。

最后可以回到左边房间摸棺材来打削弱后的尸煞。(建议凑齐3个一星人物再来，用不着嘲讽只管奶就行)

打完开门和给三等妖魂，图中写不下了。

中诅咒：吕烽在图里会定期发作，掉血。

尸王：胖子嘲讽别断，彩儿奶好，就可以过。如果嘲讽放不好，那直接自动技能狂奶也是可以过的(前提是彩儿不要死太早)。

打完记得摸棺材，后面的图boss也是。

101探索度：有几个小房间容易遗漏，驻颜珠在的拐角也是。