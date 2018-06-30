封魔录斩妖赤眼猪妖是游戏中玩家遇到的第一个BOSS，对新手还是有一定难度，封魔录斩妖赤眼猪妖BOSS怎么打？封魔录斩妖打赤眼猪妖有什么技巧？91小编给大家介绍一下

封魔录斩妖赤眼猪妖是游戏中玩家遇到的第一个BOSS，其实难度不高不过对于新手而言可能还是有可能打不过的。那么封魔录斩妖赤眼猪妖怎么打?

赤眼猪妖打法

玩家在村长那里接了赤眼猪妖的任务，我们就要去打我们的第一个boss了。

清完第一场图的小怪，来到第二张图，看见上方类似于进度条的东西了吗，其实那时地图，没错，那是地图。然后那个比较大的红点就是猪妖了。

当你看见猪妖，它应该是以冲刺的形态过来的，萌新一般就是被拱一下然后就gg。。。不怕，猪妖虐我千百遍，我待猪妖如初恋。

猪妖冲刺过来时可以选择隔挡下冲刺伤害，然后闪避到它的屁股a两下，这是它应该是做一个抬头砸地的动作，注意!不要离它的脚太近，会被很鬼畜地a到，然后砸地完马上跑到猪的另一边，或者闪避过去，再a两下，重复循环，猪妖就死在你手里了，然后就是你去虐猪妖千百遍。。。

金猪也是同理，只是伤害高了很多血量高了很多，建议萌新组队，单刷的话注意不要被打倒，操作要求比较高。截图截得不是很好。。。就是想表达要站在猪妖屁股后面的意思。

以上就是封魔录斩妖赤眼猪妖的打法攻略了，赤眼猪妖作为第一个BOSS，大家只要注意跳到BOSS后方攻击就可以了，打不过多练习几次就行了。