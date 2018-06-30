迷失岛2：时间的灰烬好不好玩？迷失岛2：时间的灰烬游戏特色是什么

《迷失岛2：时间的灰烬》是一款非线性剧情推进式的点触解谜游戏。玩家对他的评价很高，那么游戏中有哪些特色呢？91小编给大家介绍一下。

画质影音9.0：复古魔性2D手绘画面，简约又夸张令人过目不忘

《迷失岛2：时间的灰烬》是由《南瓜先生大冒险》《迷失岛》《小三角大英雄》的制作团队胖布丁打造的迷失岛系列续作，但是《迷失岛2：时间的灰烬》才是我玩的第一款胖布丁的游戏。那么究竟是什么原因让小编如此疯狂，想要跟各位小伙伴安利呢?没错，那就是画风啊!!我对这种复古简约的手绘画风，完全没有抵抗，夸张中还带点可爱。相信不少人也和我一样，是被手绘的风格吸引。

游戏的主界面十分简洁，但是自己心水的画风配上复古怀旧公示牌和路标的设计，还有大海、灯塔、沙滩得结合，可以说是很切合主题了，我也十分喜欢。

游戏的制作成员名录，语言音量设置，以及语言设置都是十分有特色的。而且还提供十种国家语言和一种“外星文”?(这是什么鬼)。

《迷失岛2：时间的灰烬》的背景音乐也是十分简单的风格，节奏偏缓慢低沉并且循环播放，搭配着简单涂鸦式的线条，神秘感一出并且萦绕在周围，仿佛置身其中确确实实的在探寻未知事物。

反复的事物总是容易让人产生厌烦感，游戏一直不过关你就得一直听着背景音乐，难免觉得乏味。所以这个时候可以去海边，听听海浪声缓缓心情嘛~

交互体验8.0：操作简单容易上手，多样烧脑的益智谜题想要探寻古老神秘的大西洋小岛并没那么容易，但是也不是那么困难。《迷失岛2：时间的灰烬》虽然新手引导十分的少，但是依然操作简单容易上手，如果要说困难，大概是在那些烧脑的益智谜题中吧!

为了保证游戏的趣味性，大部分线索都要考自己寻找，而且要特别注意很多隐蔽角落的机关图形线索，这种方式也让玩家把注意力更多停留在画面上。通过房间的每个小物品、墙上涂鸦、与NPC的对话等来发散思维，逐个击破。

但是这里有一个不足，游戏中的大量道具往往要进行到游戏中后期才能突显作用，但是道具只能一个一个转换，挨个尝试各种道具，特别是开启时光机器后，来回穿梭两个地图还要不断思考，对于萌新来说游戏体验应该不是很好呀。

玩法创意8.0：成就系统和二周目玩法，各种科幻书籍电影致敬彩蛋在《迷失岛2：时间的灰烬》中因为有脑洞大开的神秘剧情，所以玩法也进行了创新，并且还融入众多科幻电影和书籍彩蛋。

游戏中解锁了成就系统和二周目玩法。如果你第一次通关以后，发现对剧情还是很蒙圈，不要慌!结合制作组结尾的寄语，你就会发现，有一股神秘的力量在指引着你进行二周目，二次探索难度上升，面对疾风吧!

游戏中隐藏的各种科幻书籍和电影的彩蛋，相信也是小伙伴们所期待的。那么这里就来为大家揭秘其中一二吧!

《时间》三部曲

书封面写着“Spin Axis Vortex”，是美国科幻作家罗伯特·查尔斯·威尔逊(Robert Charles Wilson)最著名的三部曲小说的名字。

时空恋旅人

我们能在左侧画着时间机器启动器的一页上看到一句“About Time”。《About Time》是一部讲述时空穿越者的爱情故事的电影，中文译名为《时空恋旅人》，这部电影也是十分好看，强力推荐!

总评

总体来说，这是一款非常成功的解谜游戏，说它是年度最佳解谜神作一点都不为过,光是画风这一点就足以让我化身脑残粉.虽然创新仍不足，但是彩蛋多多足以吸引人，解谜难度也比较好的平衡了玩家。而且在游戏中，开发者零零碎碎地融入了许多自己的哲学思考，人生、宇宙甚至时空。如此优秀的游戏，赶紧下载体验吧!