2018世界杯巴西vs墨西哥哪对强？2018世界杯巴西vs墨西哥历史成绩谁好

2018世界杯巴西vs墨西哥1/8比赛马上就要开始咯，那支队伍更强呢？两队历史上成绩谁更好？91小编为大家带来了详细的介绍哦!感兴趣的小伙伴们快来和小编一起看看吧!

巴西VS墨西哥胜率

如果按照历史战绩来做计算，世界杯上巴西几乎是百分百胜率，但是参考德国被韩国淘汰的结局，可想而知这届世界杯的变数会有多大。

巴西世界杯成绩

巴西共参加过20次世界杯，拿下过5次世界杯冠军，是世界上世界杯夺冠次数最多的国家，截止2014年巴西世界杯战绩胜71场、平16场、负17场，进球221个。

墨西哥世界杯成绩

墨西哥一共参加过15次世界杯，最好成绩是1970年和1986年的世界杯8强，本次俄罗斯世界杯也是墨西哥第16次参赛。

墨西哥vs瑞典历史战绩：

两队在历史上交战过9场，墨西哥队2胜3平4负处于下风，进5球失8球;其中两队在世界杯历史上交战过一场，瑞典队在1958世界杯小组赛中以3比0战胜墨西哥队。两队在友谊赛历史上交战过8场，瑞典队2胜3平3负稍处下风，进5球失5球。

墨西哥队

世界杯参赛次数：15次

世界杯最好成绩：1970、1986世界杯八强

世界杯参赛时间：1930、1950-1970、1978、1986、1994-2014

FIFA排名：16

2017年9月1日，墨西哥国家男子足球队以中北美及加勒比地区最终阶段第一，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第16次参赛。

瑞典队

世界杯参赛次数：11次

世界杯最好成绩：1958年世界杯亚军、1950年世界杯季军、1994年世界杯季军

世界杯参赛时间：1934、1938、1950、1958、1970、1974、1978、1990、1994、2002、2006

FIFA排名：18

2017年11月13日，瑞典国家男子足球队通过欧洲区附加赛晋级，获得2018年俄罗斯世界杯的参赛资格，是第12次参赛。

F组最后一轮赛事，领先的墨西哥将要对上瑞典，其实在本组对战中除韩国外其馀三队的实力相差并不大，即便外界最为看好的德国，在小组首战便爆冷输给墨西哥，虽顺利拿下瑞典，但墨西哥二连胜的情况下，德国并没有办法保证出线，目前在外界预期的德国会拿下韩国取得2胜1负成绩下，若是瑞典赢墨西哥，则会出现3队同战绩必须比较净胜球的混战情况，因此本场墨西哥对上瑞典实为关键。

墨西哥在首役靠著坚实防守与关键一击，跌破外界眼镜一分险胜小组出线呼声最高的德国，接著在与韩国的对阵上，全队积极抢攻，对韩国禁区造成极大压力，虽说进攻效率不佳，但最终还是顺利拿下，基本墨西哥秉持战术，即便遭到韩国队多次不畏黄牌的犯规阻拦，仍旧保持进攻态势，若但下一场面对团队防守更为坚实的瑞典，能否提高进攻效率转化为进球才是重点。

瑞典方面，尽管目前战绩位列第三，但只要本场拿下墨西哥，依旧可以争取出线机会，但相对的，若是输了就马上打包回家，因此本场瑞典背负极大压力，观察前两战，其实瑞典的团队防守都做的相当不错，前役也是守满全场到了补时才遭到德国绝杀，因此明日面对进攻为主的墨西哥如能坚持防守强度，取胜不无可能，鉴于对瑞典来说是生死决战，防守应会更专注，逼和甚至取胜机会较高，因此推荐瑞典+0.25。

大小分部分，瑞典主防，预计胜负在一球内甚至无进球和局，恰巧盘口开在2.5应能往小分走。

赛事时段 - 06/27星期二 22：00

盘口推荐 - 瑞典+0.25 大小分2.25小