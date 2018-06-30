日男篮送澳洲首败是怎么回事？澳大利亚为什么会输给日本队

有德拉维多瓦和索恩-梅克两名NBA球员加入的澳大利亚在客场输给了日本队，这是怎么回事？日本队有那么强吗？91小编带大家了解一下

冷门!绝对的冷门!世预赛前两个窗口期4战全胜，又有德拉维多瓦和索恩-梅克两名NBA球员加入的澳大利亚，竟然在客场78-79输给了此前1场未胜的日本队!遭遇到了并入亚洲区以来的首场失利。而日本队获胜的关键就在于混血球员八村塁和归化中锋费泽卡斯的出色发挥，两人分别贡献24分7个篮板与25分12个篮板。

比赛还剩15秒，澳大利亚还在苦苦追赶，日本队3分的领先优势根本不保险，此时一道黑影闪过，八村塁早已杀将到篮下，只见他高高跃起，双手重重地将球砸进篮筐!八村塁兴奋地怒吼着，他知道此球一进，比赛已经盖棺定论。

为了能够从小组赛中出线，日本队紧急召回了在冈扎加队效力的八村塁，这名日本和贝宁的混血球员早在U19世青赛上就已经扬名，继上赛季随冈扎加大学打进NCAA决赛创造亚洲球员的历史后，本赛季又成长为球队主力轮换，帮助冈扎加打进“甜蜜16强”。美国众多选秀网站都很看好八村塁，预计他能够明年能够在乐透区被选中。

不过在此前与韩国队的热身赛中，八村塁的表现有所起伏，在首场得到17分7个篮板后，第二场数据降至14分4个篮板，而且投篮稳定性不足的弱点暴露无遗，外界也怀疑这名20岁的年轻人究竟能否适应成年比赛的强度。

但与强大的澳大利亚交手，八村塁毫不畏惧，即使错位单打梅克也照样能够撞开对手得分，上半场八村塁三分球3中2，两分球6中4，命中率很高。尤其在比赛战至第三节刚开始时，八村塁从德拉维多瓦的头上摘下前场篮板，然后在3个人的围堵下补篮造成2+1，显示出非常强悍的对抗能力。末节还剩一半，八村塁重新上场，帮助日本队锁定胜局。

相信这场比赛后，再也不会有人怀疑八村塁的实力了。不过，日本队之所以能够获胜，还要感谢一个人——费泽卡斯。这名身高2.11米的前NBA球员代替了之前的归化前锋伊拉-布朗，他虽然动作速度不快，但是有高度，并且具备一手三分球，在日本J联赛中场均可以砍下25分和11个篮板，并夺得过MVP。

即使面对的是NBA主力级别的梅克，费泽卡斯也打得游刃有余，他利用脚步和身高晃得梅克晕头转向，防守端更是靠着梅克，让后者的弹跳优势无处施展。全场比赛下来，梅克仅得到13分和12个篮板，费泽卡斯的数据则是25分和12个篮板。

日本队实力不容小觑

更为重要的是，八村塁和梅克的加入极大地弥补了日本队最大的短板——身高，整场日本队的篮板球48个，虽然还是比澳大利亚队少7个，但比世预赛前两个窗口期已经好转很多。当多年来身高的劣势补强后，日本队便有了和亚洲顶尖强队抗衡的实力。

日本队的胜利不禁让人想起了刚刚战胜中国男篮红队的韩国队，“太极虎”也有一名归化内线拉特利夫，正是他的强势发挥，让韩国队客场击败了中国队，拉特利夫得到25分和11个篮板，而王哲林仅有9分进账，并出现6次失误。赛后李楠表示，中国队将来遇到归化球员的情况会非常多，要吸取失利的教训。

或许，全主力出战的中国男篮仍然会击败现在的这支日本队，但是要看到的是，除了归化球员，日本队大力培养混血球员的效果已经开始显现，女篮的渡嘉敷来梦帮助日本女篮成为亚洲霸主，而日本男篮则在八村塁的带领下战胜强大的澳大利亚队，这无疑给中国男篮敲响了警钟。