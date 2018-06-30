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詹姆斯跳出合同是真的吗?詹姆斯跳出合同后会怎么样?

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 10:25:05| 编辑：墨染西行

有消息称詹姆斯下赛季会成为一个自由球员，骑士为什么没留住詹姆斯？詹姆斯跳出合同是真的吗?真的要成为自由人了吗?91小编为大家带来了详细的介绍哦!

詹姆斯跳出合同是怎么回事

据联盟消息人士透露，詹姆斯的经纪人已经通知骑士，詹姆斯将不会执行下赛季的合同选项，今年夏天他将成一名完全自由球员。骑士会尽最大努力留住詹姆斯，这对于骑士来说非常艰难，现在他们要努力清理薪资空间，重新组建阵容，骑士管理层心里也没底。他们之前尝试交易沃克、伦纳德、乔治都失败了，他们现在手里交易价值最大的只有乐福。

据Sporting News记者Sean Deveney的报道，一位消息人士透露，骑士仍然想留下胡德，但骑士只报价340万美元，如果公牛无法留下扎克-拉文，那么他们将追求胡德。目前对于骑士最坏的消息是，像胡德、格林这些性价比高的球员留不住，而希尔、克拉克森、JR、TT这些高薪低能的合同处理不掉。

消息人士透露，詹姆斯只对去湖人感兴趣，火箭一定程度上已经出局了，对于火箭反而是一件好事，他们可以把更多的精力放在续约上。根据《休斯顿纪事报》记者Jonathan Feigen的报道，一位了解火箭计划的消息人士透露，火箭将为卡佩拉开出资质报价。这样一来，火箭将使卡佩拉在当地时间7月1日后成为受限制自由球员，火箭将可以匹配其他球队向他开出的邀请报价。此外，杰拉德-格林也将在洛杉矶与火箭会面。只有先留住上赛季的核心阵容，然后再寻求补强，这才是火箭最正确的方法，不然有可能竹篮打水一场空。

昨晚有很多的消息，球员现在基本都做出了选择，接下来等自由市场开启就是会面。

以上就是由小编给大家带来的詹姆斯跳出合同相关资讯，希望能帮到你们,更多更快更新精彩内容，请关注本站哦!

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