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韩国队遭扔鸡蛋是怎么回事?韩国队谁被扔鸡蛋

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 10:23:29| 编辑：墨染西行

在世界杯将卫冕冠军德国淘汰出局后，韩国队日前已经返回国内。然而在发布会上除了鲜花和掌声，竟然还有鸡蛋，那么具体怎么回事？91小编给大家介绍一下。

韩国队遭扔鸡蛋是怎么回事?众球员一脸懵逼，很多网友都好奇韩国队为什么会被扔鸡蛋

韩国队遭扔鸡蛋是怎么回事?

在世界杯将卫冕冠军德国淘汰出局后，韩国队日前已经返回国内。不过等待他们的并非只有鲜花和掌声，同样还有“鸡蛋”。根据现场拍摄的视频显示，在韩国球员列队准备听足协主席郑梦奎发言的时候，突然飞出来一个臭鸡蛋。而在此后孙兴慜发言时，又扔出来一个鸡蛋，孙兴慜差点被砸中。

但是在发布会现场发生的一幕，让韩国球员着实傻眼。在发布会现场，有人向众将士扔去了数个鸡蛋，主持人、教练和球员在现场一脸懵逼，几个保镖迅速跑进来守护球员们。

很显然，没能小组出线的韩国队似乎并没有得到自家球迷的认可，连续两届世界杯小组赛被淘汰出局，球迷显然不买账;并且在本届世界杯上，韩国队以63犯成为最多犯规的球队，这或许也是球迷愤怒的原因。

韩国队此行除了队长寄诚庸前往英国处理个人事务之外，其余22人连同教练组一同返回韩国。

按照道理说，虽然没能完成16强的出线目标，但是能够击败卫冕冠军德国，将对手直接淘汰，本应是一件可喜可贺的事情。但显然心高气傲的部分韩国球迷并不这样想，他们选择用臭鸡蛋送给出征归来的队员们。据报道，现场还有5-6个人形抱枕扔出。

于本次的比赛，金英权坦言：“我们原本的目标是进入16强，但对于现在这个结果，我个人是感到十分惋惜的。我的下一个目标是继续努力，减少人们对我的指责。 ”

看完这篇文章有何感受？

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