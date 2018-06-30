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张国立怎么评价演员整容？有哪些明星反对整容？

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-30 10:16:39| 编辑：墨染西行

一年一度毕业季，张国立作为重庆大学美视电影学院的院长在毕业典礼上发表了对于演员整容的态度，91小编给打击分享一下

正值毕业季，张国立作为重庆大学美视电影学院的院长，硕士生导师，在学生的毕业典礼上发表了讲话。

张国立老师致辞首次谈起对整容演员的看法，他称：“这四年，在社会上不知道涌现了多少的明星，那一张张整形医生制造的脸，颠覆了今天的艺术审美，甚至动摇了对艺术追求孩子们的初心，我还是得引用民族大学校长的寄语送给大家，因为他这段话跟电影有点关系!很奇怪，不知道他为什么会这么写,我用来正合适，他说你们要以战狼般的精神，以难得的速度与激情，去实施一次次的红海行动，走向社会以后，认认真真工作!老老实实的做人!做人要厚道!谢谢大家!”

张院长这话像是在讽刺这四年里红起来的某些整容明星，脸不太自然啊!

此前，马伊琍做为上海戏剧学院考官面试学生的时候也曾提出不收整容的学生，她还当场问一个考生“你鼻子整的疼不疼”。

因在《演员的诞生》中对演员们有相当严厉的要求，中戏的表演老师刘天池曾一度受到大家关注，她在一次采访时就曾透露，中戏的舞美老师通过看骨骼就能辨别出考生有没有整容，有些考生因为整容而笑肌僵硬做不出表情，这些整容的考生都会被拒收。

她还建议如果整容了就别来参加考试。

姚晨也曾被导演陈凯歌邀请去当艺考考官，在接受采访的时候，姚晨也明确地表示对于那些整容过度的考生，她会在初试的时候就把整容的他们刷掉!

这样看来，像王俊凯、关晓彤、刘昊然这种考上中戏、北电的小明星们都是没有整容的啊!

看完这篇文章有何感受？

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