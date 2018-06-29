抖音温婉直播地址在哪 抖音温婉直播入口地址分享

抖音里的温婉小姐姐大家还记得吗？温婉宣布在6月28日开启直播，大家一定很想看吧，小编为大家温婉小姐姐的粉丝们带来了抖音温婉直播入口地址分享，一起来看看吧。

昨日下午，温婉在微博首度公开回应将在6月28日晚在微博进行直播回应关于网络上的那些黑料。关于之前在网络上曝光温婉不学无术、蹦迪、逛夜店、整容、脾气不好等黑点此次温婉将如何进行回应，目前不少温婉的粉丝仍然支持她，粉丝表示那些黑料都是网友爆的没有证据，如果是黑粉有意抹黑温婉，希望某些网友理智一点。.

这次是微博直播：点击进入直播间

众网友期待温婉回归 抖音一姐还是你“温婉”“忘不了停车场那个女人”目前已经成为抖音上一个热门评论，只要有模仿温婉在停车场拍摄短视频基本上就会出现这个评论。而在温婉微博首度回应今日6月28日晚8点将在微博回应网络上对于自己的一些黑料时，喜爱温婉的粉丝们已经按捺不住了。网友细化温婉并不会被所谓的黑料影响，就像网友说的：“我是看你比较甜，我管你是干啥的，我管你有没有黑料，我管你那么多?你就是很甜啊!”

温婉也是第一个被抖音官方账号封杀的网红，在最火的时候面临了这样的结局，想必之前无限作死的温婉现在也是非常心塞，其实毕竟当时红的时候就很不走寻常路，被封杀也是在很多人的意料之中，抖音现在越做越大，为了避免一些负面影响，温婉这样的主播遭遇封杀的结局也是十分必然。

不过最近温婉却再次重出江湖，重新在大家面前露面，可以看到她的状态还是非常好，笑容也是十分甜美，似乎并没有受到太大的影响。甚至还发布了一个新的作品，让人非常吃惊。

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