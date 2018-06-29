御剑八荒福利活动有哪些 御剑八荒福利活动介绍

大家知道御剑八荒最近有什么福利活动吗？今天小编带大家来看看御剑八荒福利活动具体怎么样，一起来看看吧！

【福利一】重金悬赏最强公会

《御剑八荒》于6月29日10点删档计费测试火爆开启，各路英豪相约，冲击天下第一联盟，风云汇聚谁主沉浮?最终排名前列的联盟所有成员获得海量元宝奖励，联盟盟主还可以获得独一无二、强大属性称号，赶紧号召各路英豪加入!

第1名：2000元现金

第2名：1500元现金

第3名：800元现金

第4-6名：500元现金

第7-10名：300元现金

【福利二】 登录送大礼

每天登录即可领取豪华大礼包，大量绑元、绝版称号和高级宠物技能书等稀有道具，你想要的这里都有!

【福利三】7天目标，奖励畅领

开服后7天，每天完成小目标即可获得奖励，不仅能领取大量绑元、铜币、坐骑升阶丹等成长必备道具，更有“威震八荒”等超强称号等你来拿!

【福利四】升级即有奖

达到指定等级即可领取大量铜币、坐骑升阶丹、高级宝石和极品橙装等超级大礼!

【福利五】首次充值送豪礼

首次充值任意金额即可获得首充礼包，极品橙武帮你杀怪如切菜，稀有坐骑让你体验非一般的感觉。

礼包内含：1级极品橙武*1、坐骑·黑曜*1、战力称号·打赏客服*1、铜币卡*100万、坐骑升阶丹*30

【福利六】幸运转盘，获10倍大奖

花费60绑元或元宝可转动转盘1次，赢取大量绑元、铜币、仙翼升阶符等超值道具，累计转动还可获得额外奖励!

【福利七】缤纷豪礼1元抢

每日可限购1元、3元和25元等超值礼包，内含元宝，仙翼升阶符，高阶强化石等丰厚奖励，还有稀有仙翼离龙碎片哦!

【福利八】神秘宝箱人人享

每累计充值100元宝，即可获得1个神秘宝箱，宝箱不仅有仙翼云龙碎片、仙宠抽奖券、仙翼升阶符，更有SS级仙宠 守护者!

【福利九】累计充值有大礼

活动期间，累计充值元宝达到指定额度即可领取对应奖励，可获得大量仙翼升阶符、美女升阶丹及SSS级仙宠 凌鱼，排行前列还有高级宝石礼包、保护丹及坐骑飞升丹等大奖!

【福利十】累计消费领回馈

活动期间，累计消费元宝达到指定额度即可领取法宝升阶丹、法宝阵法礼包等丰厚奖励，消费排行前列还有美女升阶丹、帝王石礼包及坐骑洗髓丹等超值回馈!

【福利十一】周卡/月卡/基金，多种礼包任你选

周卡：购买立刻获得100元宝，每天赠送100绑元，持续7天!

月卡：购买立刻获得300元宝，每天赠送120绑元，持续30天!

基金：购买成长基金，可畅享10倍返还!

如果您在此次测试期间充值过元宝，测试期间充值的金额，将会在游戏公测进行双倍元宝返还。

返还规则包含以下全部条件：

1、必须使用删档测试期间充值的平台或官方账号，请谨记账号密码;

2、针对该账号在不删档公测1服创建的角色进行返还，创建角色进入游戏后，可立刻查收邮件领取;

3、返还的双倍元宝，不增加VIP经验，不参与任何充值活动。